Зонные тарифы на электроэнергию: особенности и подключение

Чтобы уменьшить расходы на электроэнергию, все больше потребителей переходят на зонные тарифы. То есть это отдельные тарифы на электроэнергию для дневных и ночных периодов суток.

Особенности тарифа день/ночь и как его подключить — читайте в нашем материале.

Что такое зонные тарифы

Это тарифы, дифференцированные по периодам времени. В Украине они есть двух вариантов — двухзонный и трехзонный. Соответственно, двухзонный делит сутки на два периода (день/ночь), а трехзонный — на три (ночь/пиковый/полупиковый).

Двухзонное дифференцирование:

50% фиксированной цены — с 23: 00 до 7:00 — 1, 32 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно;

при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7: 00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно;

Трехзонное дифференцирование:

150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 3,96 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно;

при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 2,64 грн/кВт-ч.

40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-ч.

Напоминаем, Кабмин утвердил повышение с 1 июня 2023 года тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

Ранее (с 01.11.2022 по 31.05.2023) для индивидуальных бытовых потребителей тариф составлял 1,44 грн (за кВт-ч) при потреблении до 250 кВт-ч и 1,68 грн – если более 250 кВт-ч.

Однако, по предложению Министерства энергетики, правительство с 1 июня ввело единый тариф на электричество в размере 2 грн 64 коп. за киловатт-час.

На самом деле делить сутки на такие зоны очень выгодно, поскольку ночной тариф на электроэнергию в Украине как минимум вдвое дешевле, чем базовая ставка.

Поэтому подключив тариф день/ночь можно перенести большую часть собственного потребления электроэнергии на период с 23:00 до 07:00 и сэкономить четверть на оплате счетов за электричество.

Как подключить тариф день/ночь

Для этого необходимо заменить счетчик. С целью перехода на многотарифный учет электрической энергии необходимо обратиться в группу обслуживания клиентов регионального облэнерго по месту жительства и подать заявление.

Специалисты помогут выбрать тип электросчетчика, подготовят договор о предоставлении услуг и объявят общую стоимость услуг (стоимость счетчика, его замена, транспортные расходы).

Оплата за замену счетчика на многотарифный учет осуществляется средствами потребителя.

После подписания договора специалисты приедут к вам, заменят счетчик и внесут изменения в договор. С момента установки нового электросчетчика вы автоматически перейдете на соответствующий тариф.

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