Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке
Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов, противоречий и этим помог уничтожать свободу в Европе.
Об этом заявил в видеообращении за 9 октября президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина знает, как этой угрозе противодействовать, готовит соответствующие шаги, защищает необходимость максимального единства мира.
— Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это — значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать, — утверждает президент Украины.
Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО и обратил внимание на необходимость объединить мир.
— О том, что каждому государству в мире сейчас надо выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать! А не будет оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх, когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира, — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил всех лидеров, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию.
Он утверждает, что необходимо удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.
В то же время президент отметил, что провел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Главная задача — развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко