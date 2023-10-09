Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов, противоречий и этим помог уничтожать свободу в Европе.

Об этом заявил в видеообращении за 9 октября президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина знает, как этой угрозе противодействовать, готовит соответствующие шаги, защищает необходимость максимального единства мира.

Сейчас смотрят

— Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это — значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать, — утверждает президент Украины.

Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО и обратил внимание на необходимость объединить мир.

— О том, что каждому государству в мире сейчас надо выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать! А не будет оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх, когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира, — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех лидеров, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию.

Он утверждает, что необходимо удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.

В то же время президент отметил, что провел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Главная задача — развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

Читайте также
Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за нападения ХАМАСа на Израиль
Єврокомісія

Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія, Україна - Ізраїль, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
NASAMS, Avenger или Slinger? Какие системы ПВО самые эффективные и дешевые против Шахедов
Дрони Шахед
Азов показал, как выбивает оккупантов с позиции и берет пленных
АЗОВ
Боевые вертолеты Израиля нанесли удары по территории Ливана
Ліван - вибухи
У США пока нет “прямой информации” о причастности Ирана к планированию нападения на Израиль
Білий дім США
Разгром только начался, ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи – Нетаньяху
Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке
Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Израиль ЖЕСТКО ОТВЕТИЛ ХАМАСУ | Памяти НИНЫ МАТВИЕНКО | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь