Мы знаем, как противодействовать угрозе: Зеленский о заинтересованности РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке

Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов, противоречий и этим помог уничтожать свободу в Европе.

Об этом заявил в видеообращении за 9 октября президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Украина знает, как этой угрозе противодействовать, готовит соответствующие шаги, защищает необходимость максимального единства мира.

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— Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это — значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать, — утверждает президент Украины.

Зеленский обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО и обратил внимание на необходимость объединить мир.

— О том, что каждому государству в мире сейчас надо выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать! А не будет оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх, когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира, — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех лидеров, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию.

Он утверждает, что необходимо удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.

В то же время президент отметил, что провел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Главная задача — развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

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