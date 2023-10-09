Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам из-за нападения ХАМАСа на Израиль

После нападения террористов ХАМАСа на Израиль Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи.

По его словам, масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали переломным моментом, после которого не может быть “бизнеса как обычно”.

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– Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму €691 млн, – отметил политик.

Еврокомиссия немедленно приостанавливает выплаты по имеющимся проектам для Палестины, а новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены “до дальнейшего уведомления”.

– Основы мира, толерантности и сосуществования требуют немедленного решения. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославление террора отравили сознание слишком большого количества людей. Мы нуждаемся в действиях, и мы нуждаемся в них сейчас, – отметил еврокомиссар.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что во вторник, 10 октября министры иностранных дел Евросоюза соберутся на экстренное заседание из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

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