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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми знаємо, як протидіяти загрозі: Зеленський про зацікавленість РФ у розпаленні війни на Близькому Сході

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів, протиріч і цим допомогло знищувати свободу в Європі.

Про це заявив у відеозверненні за 9 жовтня президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Україна знає, як цій загрозі протидіяти, готує відповідні кроки, захищає необхідність максимальної єдності світу.

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– Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти, – стверджує президент України.

Зеленський звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО та звернув увагу на необхідність об’єднати світ.

– Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору, коли на наших очах може зламатися ще один регіон світу, – наголосив президент.

Глава держави подякував усім лідерам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, щоб втримати ситуацію.

Він стверджує, що необхідно втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання.

Водночас президент зазначив, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія, Україна - Ізраїль, Україна-Росія
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