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Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия за выслугу лет 2023: важное о документах, оформлении и стаже

Пенсия за выслугу лет 2023: важное о документах, оформлении и стаже
Фото: Unsplash

Пенсию за выслугу лет устанавливают отдельным категориям граждан, работающих на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности. То есть его дают раньше обычной пенсии, если человек потерял трудоспособность и работает в определенной сфере деятельности. Пенсия за выслугу: что нужно знать и когда назначают – читайте в материале.

Что такое пенсия за выслугу лет: простое объяснение

Пенсией за выслугу лет называют одним из видов трудовых пенсий. ПФУ назначает и начисляет пенсию за выслугу лет на основании следующих нормативно правовых актов:

Отдельные категории застрахованных лиц, проработавших в определенных учреждениях на определенных должностях, могут иметь право на пенсию за выслугу лет, которая назначается до достижения лицом пенсионного возраста.

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Чем отличается пенсия за выслугу лет от пенсии по возрасту

Пенсию по возрасту получают мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Однако, украинцы могут выйти на пенсию досрочно, если это предусмотрено родом их деятельности. То есть если ваша специальность очень опасна для здоровья и внесена в утвержденный государством список, вы можете пойти на заслуженный отдых раньше.

Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

Независимо от возраста, пенсию за выслугу лет назначают:

  1. Артистам. Если есть время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.
  2. Работникам авиации и летно-испытательного состава. При наличии соответствующей выслуги у мужчин от 25 лет, у женщин – от 20 лет.
  3. Военным.
  4. Сотрудникам образования, здравоохранения и социального обеспечения. При наличии специального стажа от 25 лет.
  5. Медикам.
  6. Спортсменам. Если есть стаж не менее 25 лет.
  7. Диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением.
  8. Бортпроводникам, работникам железнодорожного транспорта и метрополитена, работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах.
  9. Также ее назначают работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве, механизаторам в портах, плавсоставе морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Когда можно оформить пенсию за высказывание лет военным

Пенсию за выслугу лет назначают военнослужащим при увольнении с военной службы:

  • независимо от возраста, если в день увольнения они не менее 25 календарных лет выслуги;
  • в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12,5 календарных лет составляет служба.

Что учитывается для определения размера пенсии за выслугу лет военным:

  • оклад по должности;
  • воинское звание;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные выплаты: надбавки, доплаты, повышения, премии.

Какой должен быть стаж, чтобы уйти на пенсию за выслугу лет и как рассчитать размер такой пенсии

Размеры пенсий определяются ПФУ согласно ст. 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Он зависит от многих факторов. К примеру, от продолжительности полученного страхового стажа и получаемой заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Условия назначения пенсии за выслугу лет

Назначается такая пенсия со дня обращения при увольнении с работы (должности), что дает право на такой вид пенсионного обеспечения. Для получения пенсии за выслугу лет следует обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

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