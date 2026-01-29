Пенсію за вислугу років встановлюють окремим категоріям громадян, що працюють на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності. Тобто її дають раніше від звичайної пенсії, якщо людина втратила працездатність і працює в певній сфері діяльності.

Пенсія за вислугу років 2026: що потрібно знати та коли призначають – читайте в матеріалі.

Що таке пенсія за вислугу років: просте пояснення

Пенсією за вислугу років називають один із видів трудових пенсій. ПФУ призначає та нараховує пенсію за вислугу років на підставі таких нормативно-правових актів:

Зараз дивляться

Окремі категорії застрахованих осіб, які пропрацювали у визначених установах на певних посадах, можуть мати право на пенсію за вислугу років, яка призначається до досягнення особою пенсійного віку.

Чим відрізняється пенсія за вислугу років від пенсії за віком

Пенсію за віком отримують чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Однак українці можуть вийти на пенсію достроково, якщо це передбачено родом їхньої діяльності.

Тобто, якщо ваша спеціальність є дуже небезпечною для здоров’я і внесена у затверджений державою список, ви можете піти на заслужений відпочинок раніше.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Незалежно від віку, пенсію за вислугу років призначають:

Артистам. Якщо є на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років. Працівникам авіації та льотно-випробувального складу. За наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років, у жінок – від 20 років. Військовим. Працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. За наявності спеціального стажу роботи від 25 років. Медикам. Спортсменам. Якщо є стаж не менш як 25 років. Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом. Бортпровідникам, працівникам залізничного транспорту та метрополітену, працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах. Також її призначають працівникам, зайнятим на лісозаготівлях та лісосплаві, механізаторам у портах, плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Який має бути стаж, щоб піти на пенсію за вислугу років, і як розрахувати розмір такої пенсії

Розміри пенсій визначаються ПФУ згідно зі ст. 27, 28 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить багатьох факторів. Наприклад, від тривалості одержаного страхового стажу та отримуваної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Умови призначення пенсії за вислугу років

Призначається така пенсія з дня звернення після звільнення з роботи (посади), що дає право на такий вид пенсійного забезпечення. Для отримання пенсії за вислугу років потрібно звертатися в територіальні органи Пенсійного фонду України.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.