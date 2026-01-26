В Украине готовятся к внедрению пенсионной реформы, которая позволит повысить минимальную пенсию до 6 тыс. грн. Полное обновление пенсионной системы планируют осуществлять в течение примерно 13 лет.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Что известно о реформе пенсионной системы

По его словам, действующая пенсионная система является несправедливой: кто-то получает низкие пенсионные выплаты, а кто-то – значительно большие. Разница между суммами может зависеть от года выхода на пенсию.

Сейчас смотрят

— Даже при одинаковых условиях, то есть стаже работы и уровне заработной платы, ты все равно в зависимости от года имеешь значительные различия в сумме, которую будешь получать. Это все мы будем сбалансировать. Мы сейчас в дискуссии с моими коллегами из Министерства финансов, также с Всемирным банком и МВФ. Для них важно, чтобы любое наше мероприятие было финансово стабильным и не давило в будущем на расходы бюджета, — отметил Улютин.

В Министерстве планируют провести трехкомпонентную пенсионную реформу: первый этап будет касаться солидарной системы, второй — специальных пенсий, третий — накопительной части.

По словам министра, сейчас для начала изменений есть финансовое окно возможностей, поскольку высокие поступления единого социального взноса от военнослужащих позволили Пенсионному фонду перестать быть дефицитным.

В рамках реформирования солидарной системы предлагается ввести базовую выплату для граждан без достаточного страхового стажа.

В идеале ее размер должен соответствовать прожиточному минимуму. Кроме того, планируется вернуть основной принцип солидарной системы — выплаты должны соответствовать взносам.

— Пенсия будет зависеть от того, сколько было внесено в солидарную систему. Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас. Мы смоделировали для учителя, который имеет 40 лет стажа. У него пенсия по отношению к нынешней вырастет где-то в полтора-два раза, — пояснил министр.

На вопрос о возможности бюджета обеспечить такие выплаты Улютин подчеркнул, что солидарная система должна “сама себя сбалансировать”.

Для этого планируется усилить администрирование ЕСВ и отказаться от спецпенсий в пользу профессиональных, которые будут выплачиваться не из солидарной системы, а за счет отчислений в отдельные фонды.

На сколько вырастет минимальная пенсия

После внедрения такой модели минимальные пенсии участников солидарной системы должны вырасти как минимум до 6 тыс. грн.

— В этой модели наше предложение, что мы меньше 6 тыс. платить никому не будем… Для людей в солидарной системе. Для большого пласта бюджетников, тех, кто долго работал на работах, где государство не платит высоких зарплат, они все получают рост. Это значительное количество людей — треть пенсионеров, — добавил Улютин.

Первый этап пенсионной реформы может быть введен в этом или следующем году. На завершение перезагрузки пенсионной системы может потребоваться 13 лет.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, тогда как на 1 октября 2025 года он составлял 6 436,79 грн. Для работающих пенсионеров средние выплаты выросли на 90 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.