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Анна Голишевская, редактор ленты

Кто может получить скидки на коммунальные услуги 2023 – полный список

Комунальні платежі 2022 знижки
Фото: Unsplash

В Пенсионном фонде Украины сообщили, какие категории украинцев имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые могут получить скидку в 25%, 50%, а кто-то – все 100%. Кто может получить скидки на коммунальные услуги 2023 – читайте в материале.

Льготы на коммунальные услуги: кому предоставляют в 2023 году

Во время военного положения государство не прекращает предоставлять коммунальные услуги гражданам, если оплата за услуги не производится или производится не в полном размере.

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Однако это не освобождает украинцев от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также известно некоторые группы украинцев, которые могут получить льготы на услуги в этом году.

Льготы на коммунальные услуги: перечень групп, кому будут предоставлять 2023 

Льготы жилищно-коммунальные услуги, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме с учетом среднемесячного дохода будут предоставлять в размере 100% скидки:

  • людям, имеющим особые заслуги перед Родиной и членам семей умершего лица, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • пенсионерам, ранее работавшим в педагогической, медицинской и фармацевтических сферах;
  • работникам, специалистам по защите растений, работникам библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
  • лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают или раньше работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях в сфере культуры.

Льготы на коммунальные услуги 2023 в размере 50%

Такие льготы получают:

  • многодетные семьи, детские дома семейного типа, семьи опекунов (попечителей);
  • родители и члены семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;
  • лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставшие лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;
  • супруги умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
  • семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;
  • участники войны;
  • отдельные категории лиц, среди жертв нацистских преследований.

Также государство предоставляет льготы в размере 25% детям войны.

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Источник: КГГА
Война в Украине, Газ, Горячая вода, электроэнергия, Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, Опалення в Україні
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