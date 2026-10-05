С началом отопительного сезона для многих украинских семей растут расходы на коммунальные услуги. Если доходов недостаточно для самостоятельной оплаты счетов, государство может компенсировать часть таких расходов в виде жилищной субсидии.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2026 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидия 2026: основные изменения

В Пенсионном фонде Украины объясняют, в каких случаях помощь назначают автоматически, а когда получателю необходимо обращаться повторно. Также есть категории граждан, которым нужно подать заявление и декларацию независимо от того, получали ли они субсидию ранее.

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На отопительный сезон 2026–2027 годов жилищная субсидия для большинства домохозяйств, которые уже получали помощь, пересчитывается автоматически. Повторно обращаться в Пенсионный фонд в таком случае не нужно.

Автоматический расчет проводят и для тех семей, у которых в неотопительный период размер субсидии составлял 0 грн. Нулевая выплата летом сама по себе не означает, что право на помощь утрачено.

Отопительный период длится с 1 октября по 30 апреля. При этом для услуг, непосредственно связанных с отоплением, расчетный период определяют с 16 октября по 15 апреля включительно.

Размер помощи зависит от доходов домохозяйства, количества его членов, стоимости коммунальных услуг и других предусмотренных законодательством обстоятельств.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2026 году

Если субсидию оформляют впервые или возникли обстоятельства, из-за которых автоматическое назначение невозможно, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Основными документами для оформления жилищной субсидии являются заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением выплаты.

В зависимости от конкретной ситуации могут потребоваться и дополнительные документы или сведения.

В частности, это может касаться случаев, когда:

изменился состав домохозяйства;

фактическое количество жильцов отличается от количества зарегистрированных лиц;

изменился перечень жилищно-коммунальных услуг;

домохозяйство арендует жилье;

получатель имеет статус внутренне перемещенного лица;

семья приобретает твердое топливо для отопления;

возникли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер.

Поэтому перечень документов может отличаться в зависимости от жизненной ситуации конкретного заявителя.

Кому нужно подавать заявление на субсидию

Повторное обращение требуется не для всех получателей. Заявление и декларацию необходимо подать, в частности, если субсидию назначают впервые или в предыдущем периоде в ее назначении отказали.

Также обращение необходимо в случае изменения состава домохозяйства, перечня коммунальных услуг или других обстоятельств, имеющих значение для назначения помощи.

Отдельно это касается арендаторов жилья, внутренне перемещенных лиц и домохозяйств, которые обращаются за субсидией на приобретение твердого топлива.

Если человек получает право на помощь с начала отопительного сезона, обратиться с заявлением рекомендуют в течение первых двух месяцев.

Для тех, кто подаст документы в октябре или ноябре 2026 года, субсидию назначат с начала отопительного периода, но при условии, что право на нее уже возникло.

Если обратиться позже, выплату назначат с месяца подачи заявления.

Где подать заявление на субсидию онлайн

Оформить жилищную субсидию можно не только во время личного визита в Пенсионный фонд. Заявление можно подать дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Также документы принимают:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

по почте;

в ЦНАПах;

через уполномоченных представителей территориальных громад;

через Портал Дія.

Таким образом, способ подачи можно выбрать в зависимости от возможностей заявителя.

Субсидия на отопление с 2026 по 2027 год

Для отопительного сезона 2026–2027 годов учитывают доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

В совокупный доход могут входить заработная плата, пенсия, стипендия, социальные и страховые выплаты, пособие по безработице, денежное обеспечение военнослужащих, переводы из-за границы и другие доходы, предусмотренные законодательством.

При назначении помощи Пенсионный фонд учитывает не только финансовое положение семьи. Значение также имеют ее состав, имущественное положение и другие предусмотренные правилами обстоятельства.

Например, на назначение субсидии может повлиять приобретение имущества или осуществление единовременного платежа на сумму свыше 100 тыс. грн, банковский депозит более 100 тыс. грн или наличие автомобиля в возрасте до пяти лет. Законодательство предусматривает исключения для отдельных видов расходов.

После подачи документов следить за состоянием дела можно в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда в разделе Моя субсидия.

Там можно увидеть информацию о назначении помощи, ее размере, нахождении документов на рассмотрении или нулевой сумме выплаты. Данные доступны отдельно за неотопительный и отопительный периоды.

Таким образом, для большинства семей, которые уже получали жилищную субсидию, отдельно собирать документы перед отопительным сезоном 2026–2027 годов не нужно. Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически. Если же субсидию оформляют впервые, изменились обстоятельства домохозяйства или человек относится к категориям, для которых необходимо повторное обращение, нужно подать заявление, декларацию и, при необходимости, дополнительные документы.

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