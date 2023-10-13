Хто може отримати знижки на комунальні послуги 2023 – повний перелік
У Пенсійному фонді України повідомили, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч.
Деякі можуть отримати знижку о 25%, 50%, а хтось – всі 100%. Хто може отримати знижки на комунальні послуги 2023 – читайте в матеріалі.
Пільги на комунальні послуги: кому надають у 2023 році
Під час воєнного стану держава не припиняє надавати комунальні послуги громадянам, якщо оплата за послуги не здійснюється або здійснюється не у повному розмірі.
Однак це не звільняє українців від оплати житлово-комунальних послуг. Також відомо про деякі групи українців, які можуть отримати пільги на послуги у цьому році.
Пільги на комунальні послуги: перелік груп, кому надаватимуть 2023
Пільги житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу будуть надавати у розмірі 100% знижки:
- людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;
- пенсіонерам, які раніше працювали у педагогічній, медичній та фармацевтичних сферах;
- працівникам, спеціалістами із захисту рослин, працівникам бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
- особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти у сфері культури.
Пільги на комунальні послуги 2023 у розмірі 50% знижки
Такі пільги отримують:
- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів (піклувальників);
- батьки та члени сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
- особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їхніх сімей;
- дружини/чоловіки померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
- сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
- учасники війни;
- окремі категорії осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.
Також держава надає пільги у розмірі 25% дітям війни.
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