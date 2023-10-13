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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Хто може отримати знижки на комунальні послуги 2023 – повний перелік

Комунальні платежі 2022 знижки
Фото: Unsplash

У Пенсійному фонді України повідомили, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч.

Деякі можуть отримати знижку о 25%, 50%, а хтось – всі 100%. Хто може отримати знижки на комунальні послуги 2023 – читайте в матеріалі.

Пільги на комунальні послуги: кому надають у 2023 році

Під час воєнного стану держава не припиняє надавати комунальні послуги громадянам, якщо оплата за послуги не здійснюється або здійснюється не у повному розмірі.

Зараз дивляться

Однак це не звільняє українців від оплати житлово-комунальних послуг. Також відомо про деякі групи українців, які можуть отримати пільги на послуги у цьому році.

Пільги на комунальні послуги: перелік груп, кому надаватимуть 2023

Пільги житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу будуть надавати у розмірі 100% знижки:

  • людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • пенсіонерам, які раніше працювали у педагогічній, медичній та фармацевтичних сферах;
  • працівникам, спеціалістами із захисту рослин, працівникам бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
  • особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють або раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти у сфері культури.

Пільги на комунальні послуги 2023 у розмірі 50% знижки

Такі пільги отримують:

  • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів (піклувальників);
  • батьки та члени сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їхніх сімей;
  • дружини/чоловіки померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
  • учасники війни;
  • окремі категорії осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

Також держава надає пільги у розмірі 25% дітям війни.

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Джерело: КМДА
Війна в Україні, Газ, Гаряча вода, електроенергія, Комунальні платежі, Комунальні тарифи, Опалення в Україні
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