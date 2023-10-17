Кто может обратиться в Европейский суд по правам человека

Основания для обращения в ЕСПЧ 2023

Что нужно, чтобы обратиться в Европейский суд

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Сколько времени у человека для обращения в ЕСПЧ и содержания заявления

Содержание заявления в ЕСПЧ

Сколько стоит обращение в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека – это международный орган, который в условиях, определенных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, рассматривает заявления, поданные лицами, которые жалуются на нарушение своих прав.

Конвенцию считают международным договором, на основании которого большинство европейских государств обязались соблюдать права и основные свободы человека. Кто имеет право обратиться в ЕСПЧ и как правильно написать заявление в 2023 году – читайте в материале.

Кто может обратиться в Европейский суд по правам человека

На сайте Министерства юстиции Украины указано, что в Европейский суд по правам человека может обратиться каждый, кто считает, что государством были нарушены его права, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод или протоколами к нему.

Основания для обращения в ЕСПЧ 2023

Обращаться в суд следует тогда, когда вы лично являетесь жертвой нарушения одним из государств – сторон конвенции ваших прав или основных свобод, защищаемых Конвенцией и протоколами к ней.

Важно понимать, что суд не выполняет функции национального суда и не имеет полномочий отменять или изменять решение национальных судов. Суд также не может непосредственно вмешиваться в деятельность органа власти, действие или бездействие которого повлекло нарушение.

На рассмотрение подаются заявления, направленные против государств, ратифицировавших Конвенцию и соответствующие протоколы и касающиеся событий, происходивших после даты ратификации соглашения. Важно, что суд не рассматривает заявления, направленные против частных лиц или негосударственных институтов.

Заявления принимаются только тогда, когда были использованы все внутренние средства юридической защиты и только в течение полугода с даты вынесения окончательного решения.

То есть до обращения в ЕСПЧ вы должны использовать все средства судебной защиты в государстве, против которого направлено заявление (просто обратиться в национальные суды, которым подсудное дело). При этом в первом письме должен быть четко изложен предмет заявления, которое вы намерены подать (запроса недостаточно).

Что нужно, чтобы обратиться в Европейский суд

Переписывается суд на французском и английском языках. Отправлять все это нужно по почте (если вы отсылаете свое заявление по электронной почте или по факсу, нужно продублировать его обычной почтой).

Все страницы должны быть последовательно пронумерованы, не скреплены ничем (степлером также). Дело будет продвигаться быстрее, если подключить к нему квалифицированного человека (адвоката).

Сколько времени у человека для обращения в ЕСПЧ и содержания заявления

У человека есть 6 месяцев времени. Известно, что подобные дела ведутся довольно долго. К примеру, журналистка Екатерина Аврамчук оспаривала в ЕСПЧ отказ предоставить ей информацию о служебных квартирах народных депутатов. Об этом написали в Центре демократии и верховенства права, который более 10 лет оказывал полную юридическую поддержку делу.

Содержание заявления в ЕСПЧ

приведите краткое изложение фактов, о которых вы жалуетесь, и суть ваших жалоб;

укажите права, гарантированные Конвенцией или протоколами к ней, которые, по вашему мнению, были нарушены;

назовите национальные средства юридической защиты, которыми вы воспользовались;

приведите перечень решений судов (или других государственных органов) по делу, с указанием даты каждого решения и вынесшего его органа, а также краткую информацию о содержании этого решения.

Сколько стоит обращение в ЕСПЧ

Суд не может предоставить вам помощь в оплате услуг адвоката для подготовки заявления в Суд. После решения Суда о направлении заявления Правительству для предоставления замечаний, вы, в случае нехватки средств для оплаты услуг адвоката, можете претендовать на получение бесплатной юридической помощи, если предоставление такой помощи Суд сочтет необходимым для надлежащего рассмотрения дела. Сама процедура рассмотрения дела бесплатна.

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