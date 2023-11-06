Помощь от Международной организации по миграции: как получить 2 200 грн

Украинцы имеют возможность получить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ) благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Минсоцполитики Украины и МОМ.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ.

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Однако помощь могут получить и:

одинокая мать/отец, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры в возрасте 65+.

Также МОМ выплачивает помощь жителям освобожденных территорий. В конце марта 2023 года в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что при финансовой поддержке МОМ уже выплачено по 2 200 грн помощи в месяц более чем 39 тыс. человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины. Каждый человек получает такие выплаты в течение трех месяцев.

Что предусматривает помощь: основные изменения 2023

На сайте МОМ отмечено, что с 1 октября, партнеры по предоставлению многоцелевой денежной помощи введут в Украине новую сумму выплат в размере 3600 грн в месяц на основе новой гуманитарной минимальной потребительской корзины (МСК).

У разных организаций будут разные сроки для внедрения новой суммы помощи.

Все зарегистрированные будут иметь право на получение пособия после 1 октября 2023, получат увеличенную сумму. Для бенефициаров, зарегистрированных до этой даты, которые еще могут получать выплаты в течение октября, сумма перевода будет соответствовать действующему размеру 2220 грн на члена семьи.

Как получить помощь от МОМ

Чтобы получить многоцелевое пособие, нужно лично зарегистрироваться в пункте регистрации МОМ. Сейчас идет регистрация для получения денежной помощи в Харьковской области. Если вы не находитесь в текущей области, вы можете ознакомиться с другими организациями, осуществляющими регистрацию в вашем регионе.

Для получения дополнительной информации обратитесь на горячую линию (0 800 215 015).

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