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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

школа діти за партами
Фото: Unsplash

Уже второй год подряд ученики идут в школу в условиях полномасштабной агрессии России. При этом как всегда график школьных каникул зависит от старта и окончания нового учебного года.

В этот раз он традиционно начался 1 сентября 2023 года и будет продолжаться до 28 июня 2024-го. А это фактически на месяц дольше обычного.

Когда весенние каникулы в Украине 2024 — дата

Весенние каникулы в Украине, как правило, приходятся на конец марта. Так, в 2024 году они будут длиться 7 дней. Отдыхать школьники начнут 25 марта, а на занятия снова выйдут 31 марта 2024 года.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024.

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Война в Украине, Каникулы, Образование в Украине, шкільна освіта, Школа
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Весенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся

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