Летние каникулы в Украине в 2024 году: когда начнутся и сколько продлятся

Учебный год в Украине стартовал 1 сентября 2023 года и закончится 28 июня 2024 года. Однако, учитывая военные действия, Министерство образования и науки Украины приняло решение о возможности школами самостоятельно определять графики каникул для учеников.

Регионы могут устанавливать собственные даты каникул и определять форму обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Когда начнутся летние каникулы в Украине в 2024 году и сколько времени они будут длиться — на Фактах ICTV.

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Когда летние каникулы 2024: дата начала и завершения

Согласно Постановлению Кабмина № 782 от 28 июля, учебный год в школах начался как всегда — 1 сентября 2023 года. Однако продлится он на месяц дольше — до 28 июня 2024 года.

Летние каникулы в Украине 2024 начнутся с 29 июня и продлятся до 31 августа 2024 года.

Поскольку последние звонки в большинстве школ должны прозвучать 31 мая, то до 28 июня 2024 года могут продолжаться аттестация, компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и другие мероприятия образовательной программы.

Напоминаем, что весенние каникулы в этом году будут с 25 по 31 марта 2024 года.

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