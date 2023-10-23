Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
В понедельник, 23 октября, президент Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
По словам главы государства, она была посвящена исключительно ситуации на фронте.
– Важная ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях, — подчеркнул Зеленский.
Участники заседания получили всю текущую информацию о ситуации на поле боя. Военным и разведке были даны поручения.
– Работаем дальше над освобождением нашей земли, – добавил президент.
Владимир Зеленский собирал Ставку и 17 октября. Тогда обсуждались бои возле Авдеевки, Бахмута, Марьинки, на Купянском и Запорожском направлениях. Отдельной темой была международная политика.
А 20 октября президент провел совещание с военным командованием в Херсонской области. Оно касалось ситуации на передовой – на ключевых направлениях боев (Авдеевка, Купянское направление, Юг Украины).
В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие военные командиры.
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук