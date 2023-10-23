Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку

В понедельник, 23 октября, президент Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, она была посвящена исключительно ситуации на фронте.

– Важная ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях, — подчеркнул Зеленский.

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Участники заседания получили всю текущую информацию о ситуации на поле боя. Военным и разведке были даны поручения.

– Работаем дальше над освобождением нашей земли, – добавил президент.

Владимир Зеленский собирал Ставку и 17 октября. Тогда обсуждались бои возле Авдеевки, Бахмута, Марьинки, на Купянском и Запорожском направлениях. Отдельной темой была международная политика.

А 20 октября президент провел совещание с военным командованием в Херсонской области. Оно касалось ситуации на передовой – на ключевых направлениях боев (Авдеевка, Купянское направление, Юг Украины).

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие военные командиры.

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