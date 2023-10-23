Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В понедельник, 23 октября, президент Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, она была посвящена исключительно ситуации на фронте.

– Важная ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях, — подчеркнул Зеленский.

Сейчас смотрят

Участники заседания получили всю текущую информацию о ситуации на поле боя. Военным и разведке были даны поручения.

– Работаем дальше над освобождением нашей земли, – добавил президент.

Владимир Зеленский собирал Ставку и 17 октября. Тогда обсуждались бои возле Авдеевки, Бахмута, Марьинки, на Купянском и Запорожском направлениях. Отдельной темой была международная политика.

А 20 октября президент провел совещание с военным командованием в Херсонской области. Оно касалось ситуации на передовой – на ключевых направлениях боев (Авдеевка, Купянское направление, Юг Украины).

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие военные командиры.

Читайте также
Состав Ставки верховного главнокомандующего изменен — указ президента
Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов объявлена принудительная эвакуация детей
Діти-акція
Участники встречи на Мальте утвердят формулу мира и определят дату мирного саммита – ОПУ
Ігор Жовква
ЧФ РФ бежит из Крыма в Новороссийск и на оккупированную территорию Грузии — ГУР
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Украина готова лучше, чем в прошлом году: эксперт рассказал, что может измениться на фронте зимой
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Севастополь
Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Исключительно о фронте: Зеленский снова собрал Ставку
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь