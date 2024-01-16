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Правительство упростило получение средств по программе єВідновлення: что изменится

Пошкоджене житло, війна в Україні
Фото: Getty Images

На заседании 16 января Кабмин принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе єВідновлення.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и в общих чертах описал основные изменения.

Что изменится в программе єВідновлення:

  • Упрощение прекращения права собственности на уничтоженный объект.
  • Улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией.
  • Четкий алгоритм обжалования действий комиссий.
  • Обновление порядка начисления средств и их использования на строительство частного, садового или дачного дома и т. п.

Глава правительства отметил, что уже более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили выплаты на 3,2 млрд грн. В целом по этой части программы єВідновлення получено более 67 тыс. заявок, больше всего — из Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

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— По второму компоненту программы — уничтоженное имущество — зарегистрировано 8,4 тыс. заявок. Сгенерировано более 2 тыс. жилищных сертификатов на почти 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано. Это означает, что их владельцы скоро приобретут свое жилье, — объяснил Шмыгаль.

В октябре 2023 года Верховная Рада приняла законопроект № 10063, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, это расширение форм компенсации по программе єВідновлення.

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Источник: Кабмин
відновлення, Война в Украине, Дія, Денис Шмыгаль, житло, Житло в Україні, Переселенці
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