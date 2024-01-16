Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться

На засіданні 16 січня Кабмін ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою єВідновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в загальних рисах описав основні зміни.

Що зміниться в програмі єВідновлення:

Спрощення припинення права власності на знищений об’єкт.

Покращення взаємодії міністерств щодо обміну інформацією.

Чіткий алгоритм оскарження дій комісій.

Оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку тощо.

Глава уряду зауважив, що вже понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджене, отримали виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цією частиною програми єВідновлення отримано понад 67 тис. заявок, найбільше – з Харківської, Київської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

– За другим компонентом програми – знищене майно – зареєстровано 8,4 тис. заявок. Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло, – пояснив Шмигаль.

У жовтні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення.

Джерело : Урядовий портал

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