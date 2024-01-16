Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться

Пошкоджене житло, війна в Україні
Фото: Getty Images

На засіданні 16 січня Кабмін ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою єВідновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в загальних рисах описав основні зміни.

Що зміниться в програмі єВідновлення:

  • Спрощення припинення права власності на знищений об’єкт.
  • Покращення взаємодії міністерств щодо обміну інформацією.
  • Чіткий алгоритм оскарження дій комісій.
  • Оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку тощо.

Глава уряду зауважив, що вже понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджене, отримали виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цією частиною програми єВідновлення отримано понад 67 тис. заявок, найбільше – з  Харківської, Київської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

– За другим компонентом програми – знищене майно – зареєстровано 8,4 тис. заявок. Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло, – пояснив Шмигаль.

У жовтні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення.

Читайте також
Реалізація програми єВідновлення: за пошкоджене житло вже виплатили 1,5 млрд грн
Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Урядовий портал
відновлення, Війна в Україні, Дія, Денис Шмигаль, житло, Житло в Україні, Переселенці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок атаки дронів на Одесу є постраждалі, спалахнули пожежі – ОВА
Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться
Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон
Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться
РФ атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню і триповерхову будівлю
Уряд спростив отримання коштів за програмою єВідновлення: що зміниться
Вісім ракет Калібр, готових до застосування: Гуменюк попередила про загрозу з Чорного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь