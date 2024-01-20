Россияне штурмуют Авдеевку и Новомихайловку почти без техники — спикер Таврического направления

В Донецкой области российские оккупанты пытаются осуществлять штурмы Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении, атакуя почти без использования военной техники.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

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Александр Штупун сообщил, что российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Донецкой области из зенитного ракетного комплекса С-300, активно задействуют для атак артиллерию и авиацию.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления объяснил, что есть много причин, почему россияне немного уменьшили активность авиации. Среди них — обслуживание самолетов, проблемы с поставками боеприпасов и осложненные погодные условия.

Основное внимание оккупантов сейчас сосредоточено на штурмовых действиях неподалеку Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. Преимущественно россияне там осуществляют атаки пехотой без использования бронетехники.

По его словам, на Таврическом направлении российские войска совершили 592 артиллерийских обстрела за последние сутки.

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