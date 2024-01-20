Росіяни штурмують Авдіївку та Новомихайлівку майже без техніки – речник Таврійського напрямку

У Донецькій області російські окупанти намагаються здійснювати штурми Авдіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку, атакуючи майже без використання військової техніки.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Зараз дивляться

Що відбувається в Донецькій області

Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти завдали три ракетних удари по Донецькій області з зенітного ракетного комплексу С-300, активно залучають для атак артилерію та авіацію.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що є багато причин, чому росіяни трохи зменшили активність авіації. Серед них – обслуговування літаків, проблеми з постачанням боєприпасів та ускладнені погодні умови.

Основна увага окупантів зараз зосереджена на штурмових діях неподалік Авдіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку. Переважно росіяни там здійснюють атаки піхотою без використання бронетехніки.

За його словами, на Таврійському напрямку російські війська здійснили 592 артилерійських обстріли за останню добу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.