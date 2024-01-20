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Юлия Захарченко, редактор ленты
Олег Пономарь, Блогер, политический аналитик, писатель

Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте

Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия переходит к активной обороне — одной из возможных причин является то, что Россия может готовить новое большое наступление летом 2024 года. Об этом писало издание Financial Times, отмечая, что целью РФ станет полный захват четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Однако остается под большим вопросом, сможет ли Российская Федерация достичь запланированных целей, заявил в эксклюзивном интервью Фактам ICTV политический аналитик и писатель Олег Пономарь.

Наступление РФ происходит прямо сейчас

Эксперт обратил внимание, что наступление России продолжается прямо сейчас, поэтому не нужно ждать до лета. По его словам, российская армия не имеет никаких успехов и достижений за несколько месяцев боев на фронте.

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— Во-первых, наступление России происходит прямо сейчас, то есть не обязательно ждать до лета. И оно началось несколько месяцев назад, но не достигнуто совсем никаких успехов и целей. Кроме взятия Марьинки, которую россияне сравняли с землей, у них нет никаких достижений. Это наступление продолжается, но СМИ об этом не пишут.

Например, когда началось украинское наступление летом, которое по ряду причин не достигло своих целей, то все западные, украинские и российские СМИ писали: украинское контрнаступление провалено, не удалось и прочее. И потом в сентябре — октябре Украина изменила тактику, перешла к активной обороне, началось российское наступление. Как я сказал, не достигнуто никаких своих целей, — подчеркнул он.

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Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте

Можно ли кардинально изменить ситуацию

Олег Пономарь отметил, что сейчас ни Украина, ни Россия не могут очень кардинально изменить ситуацию на фронте из-за недостатка возможностей и ресурсов. Аналитик не верит в то, что РФ сможет захватить любой крупный украинский город.

— И сейчас ситуация на фронте такая, что ни одна, ни другая сторона не имеют возможностей или ресурсов очень кардинально изменить ситуацию. Я не верю в то, что россияне могут захватить какой-то большой город, или захватить все эти четыре области. Я в это не верю.

То есть фронт может меняться, но он более-менее стабилен, потому что, как я сказал, силы более-менее равны, а ресурсы более-менее понятны, — отметил эксперт.

Как помощь США повлияет на контрнаступление ВСУ

По мнению Олега Пономаря, помощь США для Украины точно продлится весь этот год. Он убежден, что президент США Джо Байден найдет любые возможные способы, чтобы обеспечить поддержку Украины.

— То, что касается помощи США, и повлияет ли это на гипотетическое большое наступление, то это не повлияет никак. Помощь США будет все равно тем или иным способом, в той или иной степени. США никогда не откажутся от того, что Украина является союзником и победа России недопустима, по крайней мере пока Байден в Белом доме. Трамп — это уже другая история. Но пока Байден в Белом доме, то Украина всегда будет иметь в образе США надежного союзника.

Как бы там ни решилось дело в Конгрессе с этим законопроектом по Украине и границе — это не повлияет кардинально на отношение Америки к союзническим обязательствам. Байден найдет какие-то другие способы, схемы или возможности, но помощь будет весь этот год. А дальше все будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, — считает Олег Пономарь.

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Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте

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