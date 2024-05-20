Літні канікули в Україні у 2024 році: коли розпочнуться та скільки триватимуть

Навчальний рік в Україні стартував 1 вересня 2023 року і закінчиться 28 червня 2024 року. Проте, враховуючи військові дії, Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про можливість школами самостійно визначати графіки канікул для учнів.

Регіони можуть встановлювати власні дати канікул та визначати форму навчання залежно від безпекової ситуації.

Коли розпочнуться літні канікули в Україні у 2024 році та скільки часу вони триватимуть — на Фактах ICTV.

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Коли літні канікули 2024: дата початку та завершення

Згідно з Постановою Кабміну № 782 від 28 липня 2023 року навчальний рік у школах розпочався як завжди — 1 вересня 2023 року. Проте триватиме він на місяць довше – до 28 червня 2024 року.

Літні канікули в Україні 2024 розпочнуться з 29 червня та триватимуть до 31 серпня 2024 року.

Оскільки останні дзвоники у більшості шкіл мають пролунати 31 травня, то до 28 червня 2024 року може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат та інші заходи освітньої програми.

Нагадуємо, що весняні канікули цього року будуть з 25 до 31 березня 2024 року.

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