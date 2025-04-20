В Украину доставили Благодатный огонь: святыню встретили пограничники на Волыни
В ночь на 20 апреля в Украину доставили Благодатный огонь, который традиционно ежегодно сходит в Иерусалиме накануне Пасхи.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы.
В Украину прибыл Благодатный огонь
— В международном пункте пропуска Устилуг пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова, — говорится в сообщении.
Святыню привезли из Варшавы, а украинские пограничники позаботились, чтобы она быстро и безопасно прошла через госграницу.
Благодатный огонь уже направляется в Киев, а оттуда разъедется по другим регионам страны: в храмы, монастыри и приходы.
Отмечается, что во многих храмах уже готовятся к его прибытию, чтобы каждый желающий смог зажечь свечу от святого огня и принести его тепло в свой дом.
— Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев — дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину — победа и мир, — пожелали пограничники.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница