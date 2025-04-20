В Украину доставили Благодатный огонь: святыню встретили пограничники на Волыни

В ночь на 20 апреля в Украину доставили Благодатный огонь, который традиционно ежегодно сходит в Иерусалиме накануне Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В Украину прибыл Благодатный огонь

— В международном пункте пропуска Устилуг пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова, — говорится в сообщении.

Святыню привезли из Варшавы, а украинские пограничники позаботились, чтобы она быстро и безопасно прошла через госграницу.

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Благодатный огонь уже направляется в Киев, а оттуда разъедется по другим регионам страны: в храмы, монастыри и приходы.

Отмечается, что во многих храмах уже готовятся к его прибытию, чтобы каждый желающий смог зажечь свечу от святого огня и принести его тепло в свой дом.

— Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев — дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину — победа и мир, — пожелали пограничники.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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