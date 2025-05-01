Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Школы могут нарушать права детей, публикуя их фото — образовательный омбудсмен

перша підземна школа на Одесщині
Фото: Pixabay

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предупредила, что публикации учебных заведений с участием детей не только создают определенные риски для их безопасности, но и могут нарушать права ребенка.

Не ради отчетности, а для безопасности

— Чаще всего фото- и видеоматериалы с детьми на страницах образовательных учреждений являются не проявлением коммуникации с родителями, а элементом отчетности перед органами управления, — отметила омбудсмен.

Кроме того, Лещик подчеркнула, что публикация изображений детей в интернете — это открытие доступа к личной информации.

Сегодня это может стать инструментом для кибербуллинга, хакерских атак, мошенничества, шантажа и преследования.

Сейчас смотрят

В условиях военного положения метки, указывающие на место, время и имена, позволяют злоумышленникам идентифицировать ребенка, его родителей или отслеживать, где они находятся.

Поэтому образовательный омбудсмен призывает специалистов образовательных учреждений не публиковать фото и видео детей без крайней необходимости и согласия родителей.

А государственным служащим, работающим в органах управления образованием, предлагает не требовать фото- или видеоотчеты, так как это создает дополнительную нагрузку на педагогов.

— Размещение детских фото должно осуществляться исключительно с соблюдением правил и с учетом прав и безопасности ребенка, — подчеркнула Лещик.

Чтобы можно было делать такие снимки или видео, администрация учебного заведения должна получить отдельное согласие от родителей всех учеников на проведение съемки.

Читайте также
Родители детей, которые учатся дистанционно, смогут работать из дома: закон
що таке відкрита конкурсна пропозиція

Источник: Интерфакс-Украина
Интернет, Образование в Украине, Фотографии, Школи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь