Школы могут нарушать права детей, публикуя их фото — образовательный омбудсмен
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предупредила, что публикации учебных заведений с участием детей не только создают определенные риски для их безопасности, но и могут нарушать права ребенка.
Не ради отчетности, а для безопасности
— Чаще всего фото- и видеоматериалы с детьми на страницах образовательных учреждений являются не проявлением коммуникации с родителями, а элементом отчетности перед органами управления, — отметила омбудсмен.
Кроме того, Лещик подчеркнула, что публикация изображений детей в интернете — это открытие доступа к личной информации.
Сегодня это может стать инструментом для кибербуллинга, хакерских атак, мошенничества, шантажа и преследования.
В условиях военного положения метки, указывающие на место, время и имена, позволяют злоумышленникам идентифицировать ребенка, его родителей или отслеживать, где они находятся.
Поэтому образовательный омбудсмен призывает специалистов образовательных учреждений не публиковать фото и видео детей без крайней необходимости и согласия родителей.
А государственным служащим, работающим в органах управления образованием, предлагает не требовать фото- или видеоотчеты, так как это создает дополнительную нагрузку на педагогов.
— Размещение детских фото должно осуществляться исключительно с соблюдением правил и с учетом прав и безопасности ребенка, — подчеркнула Лещик.
Чтобы можно было делать такие снимки или видео, администрация учебного заведения должна получить отдельное согласие от родителей всех учеников на проведение съемки.