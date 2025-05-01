Школи можуть порушувати права дітей, публікуючи їхні фото — освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен України Надія Лещик попередила, що публікації закладів освіти за участі дітей не лише створюють певні ризики для їхньої безпеки, а й можуть порушувати права дитини.

Не заради звітності, а задля безпеки

— Найчастіше фото- та відеоматеріали з дітьми на сторінках освітніх закладів є не проявом комунікації з батьками, а елементом звітності перед органами управління, — зазначила омбудсмен.

Крім того, Лещик наголосила, що публікація зображень дітей в інтернеті — це відкриття доступу до особистої інформації.

Сьогодні це може стати інструментом для кібербулінгу, хакерських атак, шахрайства, шантажу та переслідування.

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В умовах воєнного стану позначки, які вказують на місце, час, імена, дають змогу зловмисникам ідентифікувати дитину, її батьків або відстежити, де вони перебувають.

Тому освітній омбудсмен закликає фахівців освітніх закладів не публікувати фото та відео дітей без нагальної потреби та згоди батьків.

А держпосадовцям, що працюють в органах управління освітою, пропонує не вимагати фото- чи відеозвітів, адже це створює додаткове навантаження на педагогів.

— Розміщення дитячих фото повинно здійснюватися лише з дотриманням правил і з урахуванням прав та безпеки дитини, — наголосила Лещик.

Щоб можна було робити такі світлини чи відео, адміністрація навчального закладу має отримати окрему згоду від батьків всіх учнів на проведення зйомки.

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