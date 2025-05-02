Сегодня в Украине пропавшими без вести считаются более 70 тыс. человек — уполномоченный

По данным Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в Украине в розыске находится более 70 тыс. человек. Это военные, гражданские, а также граждане других государств и лица без гражданства, на законных основах находившиеся на территории нашей страны.

Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

По его словам, эти цифры постоянно меняются из-за поступления тел с линии фронта, из-за репатриации и т. п.

Сейчас смотрят

Лицо должно быть объявлено в розыск

— Информация в Реестр сначала поступает из полиции. Обязательным условием является то, что лицо должно быть объявлено в розыск — то есть обязательно должно быть подано соответствующее заявление в Национальную полицию, — пояснил Артур Добросердов.

По его информации, среди указанного количества людей, которые находятся в розыске – 2 740 детей. Но значительное число пропавших без вести – это военные. По словам Уполномоченного, недавно был прекращен розыск более 12 тыс. человек.

— То есть они были найдены: либо вернулись во время обменов из плена, либо были освобождены, либо, к сожалению, были идентифицированы среди тел, — пояснил чиновник.

Огласка по поводу пропавших

В противовес массовым советам делать огласку по поводу пропавших без вести, мол, это помогает в розыске и, если человек в плену – возвращению, Артур Добросердов не советует людям придерживаться такой модели поведения.

По словам Уполномоченного, чем больше информации о пропавшем без вести в открытых источниках, тем больше возможности с этой информацией работать тем людям, которые могут принести не пользу, а наоборот – проблему, как семье пропавшего, так и в целом государству.

— От того, что много информации гуляет по интернету, я еще какой-либо пользы не видел, – отмечает Добросердов.

По его словам, нередкие случаи, когда с такими семьями связываются мошенники и пользуются тем, что семья готова на все, чтобы получить хоть какую-то информацию по пропавшему без вести.

Кроме того, имели место обращение пленных на видео к родным с такой риторикой, чтобы они сделали все, что им скажут и что от этого зависит их жизнь. И дальше для этих семей начинаются определенные задачи от военных (и не только) структур РФ, связанные со сбором информации, осуществлением определенных диверсий, добавил уполномоченный.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.