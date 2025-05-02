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Сьогодні в Україні зниклими безвісти вважаються понад 70 тис. осіб — уповноважений

статистика зниклих безвісті українців
Фото: Pixabay

За даними Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі в Україні в розшуку перебуває понад 70 тис. осіб. Це військові, цивільні, а також громадяни інших держав та особи без громадянства, які на законних підставах перебували на території нашої країни.

Про це розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його словами, ці цифри постійно змінюються через надходження тіл з лінії фронту, через репатріацію тощо.

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Особа має бути оголошена в розшук

– Інформація до Реєстру спочатку надходить із поліції. Обов’язковою умовою є те, що особа має бути оголошена в розшук – тобто обов’язково має бути подана відповідна заява до Національної поліції, – пояснив Артур Добросердов.

За його інформацією, серед зазначеної кількості людей, які перебувають у розшуку – 2 740 дітей. Але значна кількість зниклих безвісти – це військові. За словами Уповноваженого, нещодавно було припинено розшук понад 12 тис. осіб.

– Тобто вони були знайдені: або повернулися під час обмінів із полону, або були звільнені, або, на жаль, були ідентифіковані серед тіл, – пояснив чиновник.

Розголос щодо зниклих

На противагу масовим порадам робити розголос щодо зниклих безвісти, мовляв, це допомагає в розшуку і, якщо людина в полоні – поверненню, Артур Добросердов не радить людям утримуватися такої моделі поведінки.

За словами Уповноваженого, що більше інформації про зниклого безвісти у відкритих джерелах, то більше можливості з цією інформацією працювати тим людям, які можуть принести не користь, а навпаки – проблему, як сім’ї зниклого, так і загалом державі.

– Від того, що багато інформації гуляє інтернетом, я ще якоїсь користі не бачив, – зазначає Добросердов.

За його словами, непоодинокі випадки, коли з такими сім’ями зв’язуються шахраї і користуються тим, що сім’я готова на все, щоб отримати хоч якусь інформацію щодо зниклого безвісти.

Крім того, мали місце звернення полонених на відео до рідних з такою риторикою, щоб вони зробили все, що їм скажуть і що від цього залежить їхнє життя. І далі для цих родин починаються певні завдання від військових (і не тільки) структур РФ, пов’язані зі збором інформації, здійсненням певних диверсій, додав Уповноважений.

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Джерело: Укрінформ
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