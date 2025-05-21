Международная помощь: Украина получит беспилотные комплексы THeMIS для разминирования

Эстонская компания Milrem Robotics, специализирующаяся на разработке робототехники и автономных систем, заключила соглашение с французской фирмой CNIM Systèmes Industriels на поставку шести беспилотных комплексов, которые будут переданы Украине.

Это поможет восстановить доступ к инфраструктуре, защитить гражданское население, а также будет способствовать возрождению сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Помощь международных партнеров

Компания Milrem Robotics, ведущий мировой разработчик робототехнических решений, поставит французской компании CNIM Systèmes Industriels шесть беспилотных наземных транспортных средств THeMIS, которые будут укомплектованы специальным оборудованием для разминирования и направлены в Украину.

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Роботизированные системы ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems) будут переданы Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Цель — дистанционная расчистка территорий от взрывоопасных предметов в зонах повышенного риска.

— ROCUS создан на основе платформы THeMIS с интегрированным модулем для очистки маршрутов, разработанным CNIM Systèmes Industriels. Это значительно снижает риски для саперов и позволяет эффективно нейтрализовать угрозы на расстоянии, — говорится в сообщении компании.

По словам генерального директора Milrem Robotics Кулдара Вяарси, эти беспилотные системы уже доказали свою надежность в Украине.

Новая партия из шести беспилотников дополнит первые семь систем ROCUS, которые уже были развернуты в Украине в 2022 году.

Таким образом, общее количество роботизированных систем от Milrem Robotics в Украине возрастет до пятнадцати.

Источник: ERR

Фото: Milrem Robotics

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