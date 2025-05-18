Замедляет старение и помогает при артрите: эксперты назвали очень полезный фрукт

Эксперты Фонда по борьбе с артритом отмечают, что продукты, богатые витамином C в составе растительной диеты, могут помочь уменьшить симптомы ревматоидного артрита. Киви был указан в качестве одного из таких продуктов.

Киви и артрит

В Фонде заявили, что ряд исследований на животных и людях показали, что антиоксиданты в витамине С могут замедлить прогрессирование и уменьшить симптомы остеоартрита.

Научные эксперименты также показали, что витамин С может предотвратить или уменьшить тяжесть подагры. Витамин С можно получить из клубники, киви, ананаса или дыни.

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Однако ученые настоятельно рекомендуют не принимать добавки в дозах, значительно превышающих 65–85 мг, поскольку в больших дозах витамин С может увеличить риск образования камней в почках.

Киви против старения

Эксперты также отметили, что киви может предотвратить появление морщин, поскольку помогает организму вырабатывать коллаген.

Широко известно, что коллаген играет ключевую роль в поддержании здоровья нашей кожи. Это связано с тем, что он является основным структурным белком, содержащимся в коже и других соединительных тканях.

С возрастом организм естественным образом вырабатывает меньше коллагена, а качество существующего ухудшается, что приводит к таким признакам старения, как морщины и обвисание кожи.

Можно принимать добавки коллагена как один из способов пополнить свой уровень. Однако некоторые исследования показывают, что употребление в пищу киви может иметь аналогичный эффект. Витамин С, который содержится в киви, способствует выработке коллагена в организме.

Стандартный киви весом 69 г содержит 64 мг витамина С. Это составляет от 71 до 85% суточной потребности взрослого человека в витамине С и намного больше, чем эквивалентное количество апельсина.

— Киви богаты антиоксидантным витамином Е, который известен тем, что способствует эластичности кожи и может помочь защитить ее от преждевременного старения, — говорится в сообщении.

Помимо употребления киви в пищу, вы также можете использовать киви местно в качестве недорогого средства по уходу, втирая его в кожу. Натуральные фруктовые ферменты в киви помогут удалить омертвевшие клетки, сделав цвет лица более ярким.

Источник: Express

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