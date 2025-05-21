Сезон полуниці в Україні: що з цінами і коли чекати на пік урожаю

На ринку свіжих фруктів та ягід полуниця посідає особливе місце, через споживчі якості та значну поживність. Ця ягода є цінним джерелом вітамінів, антиоксидантів та мікроелементів, що робить її надзвичайно корисною для здоров’я.

Факти ICTV дізнавалися, скільки триває сезон полуниці та яка її вартість.

Початок сезону полуниці в Україні

У 2025 році сезон полуниці в Україні стартував на початку травня, особливо активно – в західних регіонах, зокрема на Закарпатті.

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Основне збирання очікується наприкінці травня – на початку червня, коли на ринки масово надходитиме ягода з відкритого ґрунту. Це може сприяти зниженню цін.

Скільки триває та коли закінчується сезон полуниці в Україні:

Базовий сезон триває приблизно 3–4 тижні — з кінця травня.

Завдяки вирощуванню різних сортів та сучасним агротехнологіям деякі господарства збирають урожай з травня до листопада.

Скільки коштує полуниця в Україні в сезон та чи варто очікувати низьких цін

Наразі у мережі супермаркетів Сільпо ціна на полуницю варіюється. Зокрема, вагова полуниця коштує близько 287-339 грн за кілограм, залежно від сорту та постачальника. Фасована полуниця (наприклад, у пачках по 250 або 500 грамів) дорожча.

На початку сезону ціна на полуницю була досить високою — у травні 2025 року кілограм коштував близько 299 грн, а в супермаркетах — понад 500 грн. Зі зростанням пропозиції очікується зниження до 80–100 грн/кг, хоча через зростання витрат на вирощування ціни можуть залишатися вищими, ніж у попередні роки. Про це розповів виданню Укрінформ власник господарства Беррі Прикарпаття, що на Івано-Франківщині.

Цьогорічна весна видалася доволі холодною, що може суттєво вплинути на урожай полуниці. Через низькі температури та недостатню кількість сонячних днів, розвиток ягід сповільнюється, а кількість врожаю може бути меншою, ніж зазвичай.

Тож не варто розраховувати на надто низькі ціни на полуницю цього сезону. Скоріш за все, вартість буде вищою, ніж у роки з сприятливішою погодою, адже менша пропозиція зазвичай веде до підвищення цін на ринку.

Де збирають полуницю в Україні

Полуницю вирощують по всій Україні. Найбільші обсяги виробництва зафіксовані у Вінницькій області — близько 18 000 т на рік. Також активно вирощують в Одеській, Волинській, Херсонській та Львівській областях.

У фермерському господарстві в Івано-Франківській громаді, в селі Чукалівка, також вирощують цю смачну ягоду. Наразі у господарстві Беррі Прикарпаття вирощують полуницю на площі 0,85 га під плівковим укриттям. Перевага надається італійському сорту Мурано завдяки його солодким смаковим якостям.

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