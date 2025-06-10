Украинских школьников будут учить рационально использовать энергию
Уже с нового учебного года украинские школьники начнут изучать, как разумно использовать энергию.
Министерство образования и науки запускает проект Уроки энергоэффективности, чтобы научить детей бережному отношению к ресурсам.
Уроки энергоэффективности в школах – что известно
Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что такие уроки будут не просто очередным предметом, а важным шагом к формированию сознательного отношения к окружающей среде и энергетической независимости страны.
Он отметил, что цель этих занятий – дать детям практические навыки, а не перегружать их теорией. Лисовой добавил, что для учителей уже разработаны удобные инструменты, которые помогут интегрировать тему в образовательный процесс без лишних сложностей.
Более двух тысяч педагогов уже прошли специальную подготовку и готовы делиться своими знаниями с учениками. Присоединиться к программе могут учителя 4-11 классов. Для этого достаточно посмотреть вебинары в записи на YouTube-канале МОН.
Кроме того, в министерстве работают над созданием дополнительных учебных материалов, чтобы сделать уроки максимально интересными и эффективными для школьников.
В МОН отметили, что проект Уроки энергоэффективности является частью более широкой инициативы по внедрению “зеленой” энергетики в образование, которая реализуется в рамках проекта Learn.
В конце мая стало известно о том, что министерство утвердило образовательную программу для старшей школы. Она предоставит возможности для учеников 10-12 классов выбирать свой образовательный путь.