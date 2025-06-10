От Ярослава Мудрого до наших дней: история Софийского собора
В результате очередного массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации, произошедшего 10 июня, получили повреждения не только объекты инфраструктуры, но и значимые памятники культурного наследия Украины, в частности Софийский собор.
Министр культуры Николай Точицкий сообщил, что взрывная волна привела к разрушению оштукатуренного карниза на центральной апсиде восточного фасада Софийского собора. Это сакральное сооружение XI века, входящее в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, получило повреждения, что является очередным свидетельством угрозы для культурного наследия страны.
Об истории создания Софийского собора в Киеве и интересных фактах о нем — читайте в нашем материале.
Софийский собор: дата создания
Софийский собор в Киеве — это настоящая жемчужина и одно из древнейших сокровищ архитектуры Киевской Руси, прекрасно сохранившееся до наших дней (наряду со Спасским собором в Чернигове). Он является одним из крупнейших храмов, построенных в Европе еще в XI веке.
Этот величественный храм, посвященный Софии — Премудрости Божьей, появился во времена правления Ярослава Мудрого. Его строительство было частью грандиозного плана расширения Киева, известного как Город Ярослава, включавшего и создание митрополичьего собора.
Точная дата возведения Софии Киевской до сих пор остается предметом дискуссий среди историков. Они опираются на четыре главных источника: Повесть временных лет, Новгородская первая летопись, Хроника Титмара Мерзебургского и Слово о законе и благодати.
Наиболее достоверным из них считается Повесть временных лет, которая в записи за 1037 год упоминает об основании собора. Однако из-за общего характера этой записи одни ученые видят в ней начало строительства, а другие — его завершение.
Все же большинство специалистов сходятся во мнении, что собор был построен во второй четверти XI века. Интересно, что гипотеза исследовательницы Н. Никитенко о том, что Софию основал еще Владимир Святославич в 1011-1018 или 1007-1011 годах пока не получила широкого признания.
Софийский собор: где находится
Софийский собор находится в Киеве по адресу улица Владимирская, 24. Это собор с позолоченным куполом.
Софийский собор: что известно
Изначально Софийский собор был грандиозным пятинефным храмом. Его восточные части завершались полукруглыми апсидами. Сердце собора — его центральная часть без галерей — идеально вписывается в квадрат со стороной 31 метр, что равно размеру подкупольного квадрата Софийского собора в Константинополе.
С северной, западной и южной сторон собор имел два ряда галерей, причем внутренняя галерея была двухэтажной. Внешняя галерея была построена с использованием уникального для того времени конструктивного приема — распорных полуарок-аркбутанов, не имеющего аналогов в мировой архитектуре.
Центральные помещения собора украшали 13 куполов, а другие части перекрывали полукруглыми сводами. Крыша собора была свинцовой, уложенной прямо на своды.
Мозаики и фрески Софийского собора
Мозаичная живопись собора покрывала огромную площадь — 640 м², из которых до наших дней сохранилось 260 м². Среди них — грандиозное изображение Христа-Пантократора в главном куполе, а также четыре фигуры архангелов (из которых уцелел только один).
Стенки барабана главного купола украшали двенадцать фигур апостолов (сохранилась лишь половина фигуры Павла). В парусах главного купола были изображены четыре евангелиста (сохранилась фигура Марка и фрагменты двух других). На подпружных арках главного купола находилось сорок медальонов с полуобразами севастийских мучеников (до нас дошло пятнадцать).
Композиция Благовещения разместилась на восточной паре подкупольных столбов. В конхе центральной апсиды сохранилось величественное (высотой 6 метров) изображение Богородицы-Оранты, ниже которой расположена композиция Евхаристия (Причастие апостолов), а еще ниже — Святительский чин. Также сохранилось несколько меньших мозаичных композиций.
Остальные интерьеры собора были расписаны фресками, из которых сохранилось около 3 000 м². Кроме традиционных библейских сюжетов (на темы Ветхого и Нового Заветов) и большого количества изображений святых, здесь есть совершенно уникальные для того времени композиции светской тематики.
Софийский собор: история
Софийский собор принадлежит к византийскому архитектурному стилю, но не имеет прямых аналогов, поскольку киевский князь поставил нетипичную задачу — возвести огромный храм с просторными хорами. Это обусловило многоярусность и использование местных материалов для уменьшения расходов. В XII веке к собору достроили крестильню.
После монголо-татарского нашествия собор пришел в упадок, а с конца XVI века его состояние ухудшилось. После Брестской унии он перешел под юрисдикцию униатов, но в 1633 году митрополит Петр Могила вернул храм православным, основал монастырь и начал восстановление. Вид собора в середине XVII века известен по рисункам и описаниям.
Самая большая перестройка собора, профинансированная московскими царями и гетманом И. Мазепой, началась в 1688 году. К 1695 году внешние галереи надстроили, увенчали куполами и украсили барочными фронтонами. Пожар 1697 года потребовал новых работ, а древние мозаики и фрески забелили не позднее 1701 года.
В 1718-1724 годах создана новая барочная стенопись. В 1739-1747 годах митрополит Рафаил Заборовский провел очередную реставрацию, а в 1747-1754 годах сооружен трехъярусный иконостас, нижний ярус которого сохранился.
Следующая реставрация состоялась в 1843-1853 годах после открытия древней живописи. Академик Ф. Солнцев раскрыл и зафиксировал фрески, однако их, к сожалению, покрыли масляной живописью, получившей официальное одобрение.
В октябре 1921 года в храме состоялся церковный собор, на котором было провозглашено создание Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Святая София принадлежала УАПЦ до ее ликвидации в 1930 году. В 1934 году собор перестал быть действующим храмом, а взамен был образован Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей (ныне София Киевская).
После этого был выполнен огромный объем исследовательских и реставрационных работ, которые обеспечивают стабильность технического состояния памятника. Исследователь С. Высоцкий обнаружил на стенах собора много граффити, древнейшие из которых датируются 1052 и 1054 годами.
Софийский собор: интересные факты
Свой современный вид Софийский собор получил в 1882-1889 годах под руководством В. Николаева: разобрали барочные фронтоны, открыли древние малые купола, построили нартекс в псевдовизантийском стиле и обустроили отопление. С 1884 года началось постепенное раскрытие и консервация мозаик.
Интересные факты:
- “София” в названии собора означает не имя святой, а “мудрость” (с греческого). Храм посвящен Софии — Премудрости Божьей, символизирующей мудрость в сотворении мира и правлении.
- Хотя точная дата основания дискуссионная, общепризнанно, что собор построен во времена правления Ярослава Мудрого. Это был центральный элемент его грандиозного плана расширения Киева, известного как Город Ярослава.
- Собор имел 13 куполов, что было нетипично для византийского строительства того времени. Исследователи объясняют это задачей князя — создать огромный храм с просторными хорами, что требовало дополнительного освещения через окна в барабанах куполов.
- Кроме библейских сюжетов, Софийский собор сохранил уникальные для XI века светские фрески. Среди них — частично сохранившийся портрет семьи Ярослава Мудрого и росписи лестничных башен, изображающие жизнь константинопольского императорского двора, включая сцены на ипподроме, музыкантов и актеров. Это редкий случай отражения быта того времени в храмовой живописи.
- На стенах собора обнаружены тысячи древних граффити — надписей и рисунков, сделанных его посетителями на протяжении веков. Среди них есть и древнейшие, датируемые 1052 и 1054 годами. Эти граффити являются бесценным источником информации о древнерусском языке, истории и повседневной жизни.
На протяжении многих веков Софийский собор был усыпальницей. Здесь похоронен основатель храма — Ярослав Мудрый, а также его потомки и киевские митрополиты.
Источник: Институт истории Украины