От Ярослава Мудрого до наших дней: история Софийского собора

В результате очередного массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации, произошедшего 10 июня, получили повреждения не только объекты инфраструктуры, но и значимые памятники культурного наследия Украины, в частности Софийский собор.

Министр культуры Николай Точицкий сообщил, что взрывная волна привела к разрушению оштукатуренного карниза на центральной апсиде восточного фасада Софийского собора. Это сакральное сооружение XI века, входящее в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, получило повреждения, что является очередным свидетельством угрозы для культурного наследия страны.

Об истории создания Софийского собора в Киеве и интересных фактах о нем — читайте в нашем материале.

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Софийский собор: дата создания

Софийский собор в Киеве — это настоящая жемчужина и одно из древнейших сокровищ архитектуры Киевской Руси, прекрасно сохранившееся до наших дней (наряду со Спасским собором в Чернигове). Он является одним из крупнейших храмов, построенных в Европе еще в XI веке.

Этот величественный храм, посвященный Софии — Премудрости Божьей, появился во времена правления Ярослава Мудрого. Его строительство было частью грандиозного плана расширения Киева, известного как Город Ярослава, включавшего и создание митрополичьего собора.

Точная дата возведения Софии Киевской до сих пор остается предметом дискуссий среди историков. Они опираются на четыре главных источника: Повесть временных лет, Новгородская первая летопись, Хроника Титмара Мерзебургского и Слово о законе и благодати.

Наиболее достоверным из них считается Повесть временных лет, которая в записи за 1037 год упоминает об основании собора. Однако из-за общего характера этой записи одни ученые видят в ней начало строительства, а другие — его завершение.

Все же большинство специалистов сходятся во мнении, что собор был построен во второй четверти XI века. Интересно, что гипотеза исследовательницы Н. Никитенко о том, что Софию основал еще Владимир Святославич в 1011-1018 или 1007-1011 годах пока не получила широкого признания.

Софийский собор: где находится

Софийский собор находится в Киеве по адресу улица Владимирская, 24. Это собор с позолоченным куполом.

Софийский собор: что известно

Изначально Софийский собор был грандиозным пятинефным храмом. Его восточные части завершались полукруглыми апсидами. Сердце собора — его центральная часть без галерей — идеально вписывается в квадрат со стороной 31 метр, что равно размеру подкупольного квадрата Софийского собора в Константинополе.

С северной, западной и южной сторон собор имел два ряда галерей, причем внутренняя галерея была двухэтажной. Внешняя галерея была построена с использованием уникального для того времени конструктивного приема — распорных полуарок-аркбутанов, не имеющего аналогов в мировой архитектуре.

Центральные помещения собора украшали 13 куполов, а другие части перекрывали полукруглыми сводами. Крыша собора была свинцовой, уложенной прямо на своды.

Мозаики и фрески Софийского собора

Мозаичная живопись собора покрывала огромную площадь — 640 м², из которых до наших дней сохранилось 260 м². Среди них — грандиозное изображение Христа-Пантократора в главном куполе, а также четыре фигуры архангелов (из которых уцелел только один).

Стенки барабана главного купола украшали двенадцать фигур апостолов (сохранилась лишь половина фигуры Павла). В парусах главного купола были изображены четыре евангелиста (сохранилась фигура Марка и фрагменты двух других). На подпружных арках главного купола находилось сорок медальонов с полуобразами севастийских мучеников (до нас дошло пятнадцать).

Композиция Благовещения разместилась на восточной паре подкупольных столбов. В конхе центральной апсиды сохранилось величественное (высотой 6 метров) изображение Богородицы-Оранты, ниже которой расположена композиция Евхаристия (Причастие апостолов), а еще ниже — Святительский чин. Также сохранилось несколько меньших мозаичных композиций.

Остальные интерьеры собора были расписаны фресками, из которых сохранилось около 3 000 м². Кроме традиционных библейских сюжетов (на темы Ветхого и Нового Заветов) и большого количества изображений святых, здесь есть совершенно уникальные для того времени композиции светской тематики.

Софийский собор: история

Софийский собор принадлежит к византийскому архитектурному стилю, но не имеет прямых аналогов, поскольку киевский князь поставил нетипичную задачу — возвести огромный храм с просторными хорами. Это обусловило многоярусность и использование местных материалов для уменьшения расходов. В XII веке к собору достроили крестильню.

После монголо-татарского нашествия собор пришел в упадок, а с конца XVI века его состояние ухудшилось. После Брестской унии он перешел под юрисдикцию униатов, но в 1633 году митрополит Петр Могила вернул храм православным, основал монастырь и начал восстановление. Вид собора в середине XVII века известен по рисункам и описаниям.

Самая большая перестройка собора, профинансированная московскими царями и гетманом И. Мазепой, началась в 1688 году. К 1695 году внешние галереи надстроили, увенчали куполами и украсили барочными фронтонами. Пожар 1697 года потребовал новых работ, а древние мозаики и фрески забелили не позднее 1701 года.

В 1718-1724 годах создана новая барочная стенопись. В 1739-1747 годах митрополит Рафаил Заборовский провел очередную реставрацию, а в 1747-1754 годах сооружен трехъярусный иконостас, нижний ярус которого сохранился.

Следующая реставрация состоялась в 1843-1853 годах после открытия древней живописи. Академик Ф. Солнцев раскрыл и зафиксировал фрески, однако их, к сожалению, покрыли масляной живописью, получившей официальное одобрение.

В октябре 1921 года в храме состоялся церковный собор, на котором было провозглашено создание Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Святая София принадлежала УАПЦ до ее ликвидации в 1930 году. В 1934 году собор перестал быть действующим храмом, а взамен был образован Государственный архитектурно-исторический заповедник Софийский музей (ныне София Киевская).

После этого был выполнен огромный объем исследовательских и реставрационных работ, которые обеспечивают стабильность технического состояния памятника. Исследователь С. Высоцкий обнаружил на стенах собора много граффити, древнейшие из которых датируются 1052 и 1054 годами.

Софийский собор: интересные факты

Свой современный вид Софийский собор получил в 1882-1889 годах под руководством В. Николаева: разобрали барочные фронтоны, открыли древние малые купола, построили нартекс в псевдовизантийском стиле и обустроили отопление. С 1884 года началось постепенное раскрытие и консервация мозаик.

Интересные факты:

“София” в названии собора означает не имя святой, а “мудрость” (с греческого). Храм посвящен Софии — Премудрости Божьей, символизирующей мудрость в сотворении мира и правлении.

Хотя точная дата основания дискуссионная, общепризнанно, что собор построен во времена правления Ярослава Мудрого. Это был центральный элемент его грандиозного плана расширения Киева, известного как Город Ярослава.

Собор имел 13 куполов, что было нетипично для византийского строительства того времени. Исследователи объясняют это задачей князя — создать огромный храм с просторными хорами, что требовало дополнительного освещения через окна в барабанах куполов.

Кроме библейских сюжетов, Софийский собор сохранил уникальные для XI века светские фрески. Среди них — частично сохранившийся портрет семьи Ярослава Мудрого и росписи лестничных башен, изображающие жизнь константинопольского императорского двора, включая сцены на ипподроме, музыкантов и актеров. Это редкий случай отражения быта того времени в храмовой живописи.

На стенах собора обнаружены тысячи древних граффити — надписей и рисунков, сделанных его посетителями на протяжении веков. Среди них есть и древнейшие, датируемые 1052 и 1054 годами. Эти граффити являются бесценным источником информации о древнерусском языке, истории и повседневной жизни.

На протяжении многих веков Софийский собор был усыпальницей. Здесь похоронен основатель храма — Ярослав Мудрый, а также его потомки и киевские митрополиты.

Источник: Институт истории Украины

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