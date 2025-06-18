Выдавали подделки за импортные препараты: в Украине разоблачили крупнейшее производство анаболиков
Правоохранители ликвидировали масштабное подпольное производство анаболических стероидов, которые сбывались как легальные импортные препараты для спортсменов.
Опасные фальсификаты продавали как легальные препараты
Основной продукцией были гормональные стероиды, в частности тестостерон пропионат для увеличения мышечной массы.
Препараты маскировались под легальные — с упаковкой, голограммами и инструкциями. На самом деле большинство из них содержало вымышленные названия без государственной регистрации.
Преступная группировка действовала на территории Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей, наладив полный цикл производства — от кустарного изготовления в несертифицированных помещениях до реализации препаратов через мессенджеры, сайты и почтовые сервисы.
В ходе следственных действий правоохранители провели около 60 обысков, изъяв более 20 тыс. препаратов 30 наименований: почти 5 кг таблеток, 1 850 флаконов и 1 245 ампул, а также оборудование, сырье, наличные деньги (более 20 млн грн в различных валютах) и автомобили BMW X5 и BMW M8.
Организатору и четырем участникам организованной преступной группы по факту фальсификации лекарственных средств и их сбыта (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УК Украины) объявлено подозрение.