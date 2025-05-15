Лекарства, дешевле импортных: Рада приняла новый закон, который позволяет покупать генерики

Верховная Рада приняла закон № 13087 о внедрении в украинское законодательство правила Болар.

Этот документ укрепит конкуренцию среди производителей и обеспечит украинцам доступ к дешевым лекарствам-генерикам.

Что такое правило Болар

Правило Болар (Bolar Exemption), которое уже действует в большинстве стран ЕС, позволяет компаниям-разработчикам генерических лекарств начать исследования, разработку и регистрацию своих препаратов еще до завершения действия патента на оригинальное лекарственное средство.

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Для фармацевтического сектора правило Болар имеет стратегическое значение, поскольку позволяет генерикам быстрее появляться на рынке сразу после того, как патент на оригинальные лекарства теряет силу.

Обычно после завершения действия патента единственный препарат на рынке — дорогой бренд. То есть потребитель вынужден переплачивать, хотя юридических оснований для этого уже нет.

Законопроект № 13087 предусматривает, что регистрацию лекарств можно будет осуществлять на следующий день после окончания патента на оригинал.

Это усилит конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизит цены для пациентов.

15 апреля Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. Ко второму чтению поступило 107 поправок от депутатов.

В итоговом тексте документа учтены предохранители против нарушений патентного права, в частности, установлены значительные штрафы.

Принятие этого документа реализует решение СНБО от 12 февраля о введении механизмов для снижения стоимости медицинских препаратов.

Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2028 года.

Источник: Михаил Радуцкий

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