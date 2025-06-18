Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Видавали підробки за імпортні препарати: в Україні викрили найбільше виробництво анаболіків

підробляли препарати для спортсменів
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці ліквідували масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які збувалися як легальні імпортні препарати для спортсменів.

Небезпечні фальсифікати продавали як легальні препарати

Основною продукцією були гормональні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат для збільшення м’язової маси.

Препарати маскувалися під легальні — з пакуванням, голограмами та інструкціями. Насправді більшість із них містила вигадані назви без державної реєстрації.

Зараз дивляться

Тож громадян вводили в оману, пропонуючи продукцію, яка насправді становила загрозу для життя і здоров’я.

Злочинне угруповання діяло на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей, налагодивши повний цикл виробництва — від кустарного виготовлення в несертифікованих приміщеннях до реалізації препаратів через месенджери, сайти та поштові сервіси.

Під час слідчих дій правоохоронці провели близько 60 обшуків, вилучивши понад 20 тис. препаратів 30 найменувань: майже 5 кг таблеток, 1 850 флаконів і 1 245  ампул, а також устаткування, сировину, готівку (понад 20 млн грн у різних валютах) та автомобілі BMW X5 та BMW M8.

Організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України) оголошено підозру.

Читайте також
Ліки, дешевші за імпортні: Рада ухвалила новий закон, який дає змогу купувати генерики
ліки, діабет

Джерело: Офіс генпрокурора
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь