Видавали підробки за імпортні препарати: в Україні викрили найбільше виробництво анаболіків

Правоохоронці ліквідували масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які збувалися як легальні імпортні препарати для спортсменів.

Небезпечні фальсифікати продавали як легальні препарати

Основною продукцією були гормональні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат для збільшення м’язової маси.

Препарати маскувалися під легальні — з пакуванням, голограмами та інструкціями. Насправді більшість із них містила вигадані назви без державної реєстрації.

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Тож громадян вводили в оману, пропонуючи продукцію, яка насправді становила загрозу для життя і здоров’я.

Злочинне угруповання діяло на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей, налагодивши повний цикл виробництва — від кустарного виготовлення в несертифікованих приміщеннях до реалізації препаратів через месенджери, сайти та поштові сервіси.

Під час слідчих дій правоохоронці провели близько 60 обшуків, вилучивши понад 20 тис. препаратів 30 найменувань: майже 5 кг таблеток, 1 850 флаконів і 1 245 ампул, а також устаткування, сировину, готівку (понад 20 млн грн у різних валютах) та автомобілі BMW X5 та BMW M8.

Організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України) оголошено підозру.

Джерело : Офіс генпрокурора

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