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Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

Высокий уровень загрязнения – Минприроды о качестве воздуха в Киеве 4 июля

Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС

В Министерстве защиты окружающей среды и защиты природных ресурсов Украины сообщили о качестве воздуха по состоянию на утро 4 июля после массированной атаки РФ на столицу.

Причина ухудшения качества воздуха

— Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха, — говорится в сообщении.

По словам чиновников, причина ухудшения состояния воздуха – пожары, вызванные массированным обстрелом РФ в ночь с 3 на 4 июля.

До стабилизации ситуации в Минприроды рекомендуют:

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  • по возможности не находиться на открытом воздухе;
  • не проветривать помещение;
  • поддерживать водный баланс;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Что говорят в КГВА

Между тем, на официальном сайте Киевской городской военной администрации появилось сообщение о том, что по состоянию на 8.00 4 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий . Радиационный фон по всему городу в норме.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГВА.

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Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Источник: Минприроды, КГВА

Фото: ГСЧС

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