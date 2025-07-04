Высокий уровень загрязнения – Минприроды о качестве воздуха в Киеве 4 июля
В Министерстве защиты окружающей среды и защиты природных ресурсов Украины сообщили о качестве воздуха по состоянию на утро 4 июля после массированной атаки РФ на столицу.
Причина ухудшения качества воздуха
— Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха, — говорится в сообщении.
По словам чиновников, причина ухудшения состояния воздуха – пожары, вызванные массированным обстрелом РФ в ночь с 3 на 4 июля.
До стабилизации ситуации в Минприроды рекомендуют:
- по возможности не находиться на открытом воздухе;
- не проветривать помещение;
- поддерживать водный баланс;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Что говорят в КГВА
Между тем, на официальном сайте Киевской городской военной администрации появилось сообщение о том, что по состоянию на 8.00 4 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий . Радиационный фон по всему городу в норме.
Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГВА.
Источник: Минприроды, КГВА
Фото: ГСЧС