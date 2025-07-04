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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Високий рівень забруднення – Міндовкілля про якість повітря в Києві 4 липня

Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС

У Міністерстві захисту навколишнього середовища та захисту природних ресурсів України повідомили про якість повітря станом на ранок 4 липня після масованої атаки РФ на столицю.

Причина погіршення якості повітря

– Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря, – йдеться в повідомленні.

За словами чиновників, причина погіршення стану повітря – пожежі, викликані масовим обстрілом РФ в ніч з 3 на 4 липня.

До стабілізації ситуації в Мінприроди рекомендують:

Зараз дивляться
  • за можливості не перебувати на відкритому повітрі;
  • не провітрювати приміщення;
  • підтримувати водний баланс;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Що кажуть в КМВА

Тим часом, на офіційному сайті Київської міської військової адміністрації з’явилося повідомлення про те, що станом на 8.00 4 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький . Радіаційний фон по всьому місту в нормі.

Про це повідомили в Департаменті захисту навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату КМВА.

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карта забруднення повітря

Джерело: Міндовкілля, КМВА

Фото: ДСНС

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