Високий рівень забруднення – Міндовкілля про якість повітря в Києві 4 липня
У Міністерстві захисту навколишнього середовища та захисту природних ресурсів України повідомили про якість повітря станом на ранок 4 липня після масованої атаки РФ на столицю.
Причина погіршення якості повітря
– Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря, – йдеться в повідомленні.
За словами чиновників, причина погіршення стану повітря – пожежі, викликані масовим обстрілом РФ в ніч з 3 на 4 липня.
До стабілізації ситуації в Мінприроди рекомендують:
- за можливості не перебувати на відкритому повітрі;
- не провітрювати приміщення;
- підтримувати водний баланс;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Що кажуть в КМВА
Тим часом, на офіційному сайті Київської міської військової адміністрації з’явилося повідомлення про те, що станом на 8.00 4 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький . Радіаційний фон по всьому місту в нормі.
Про це повідомили в Департаменті захисту навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату КМВА.
Джерело: Міндовкілля, КМВА
Фото: ДСНС