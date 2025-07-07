Заблокированы схемы для уклонистов в 6 регионах: среди причастных – педагоги и врачи

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержан 21 организатор махинаций.

За суммы от $2,5 до $15 тыс. они оформляли военнообязанным бронь через фиктивное трудоустройство, готовили фальшивые медсправки о непригодности к службе и помогали нелегально выехать в страны Евросоюза.

Схемы для уклонистов в шести регионах: что известно

Так, в Киевской области задержан директор медицинского колледжа Киевского облсовета, который брал деньги за изготовление документов о непригодности к службе, в том числе оформление фейковой инвалидности.

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Для подготовки поддельных медсправки фигурант использовал личные связи среди должностных лиц военно-врачебной комиссии.

В Черниговской области подозрение получил местный делец, который фиктивно трудоустраивал мужчин призывного возраста в местные гимназии. Это давало им право получить отсрочку от мобилизации.

Для этого фигурант привлек пять руководителей учебных заведений, которые за процент нанимали работников, которые на самом деле не появлялись на территории образовательных учреждений.

В Хмельницком задержана предпринимательница, которая продала более 100 фейковых документов о непригодности к службе из-за якобы наличия хронических заболеваний.

Для изготовления подделок она привлекла четырех знакомых врачей: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога и уролога.

В Одесской области задержана преступная группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда уклонисты надеялись выехать в страны ЕС. Задержаны трое винничан в возрасте от 19 до 24 лет.

На Прикарпатье разоблачены трое жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые предлагали клиентам миграцию в соседнюю страну вплавь через пограничную реку.

В Житомирской области подозрение получили сразу четыре фигуранта. Двое из них – местные дельцы, которые торговали фейковыми справками об инвалидности. Еще двое – уклонист, который воспользовался услугой, и врач-невропатолог, который подделывал медицинские документы.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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