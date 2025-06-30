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Наносили удары по Одессе: СБУ разоблачила врача и железнодорожника, которые работали на РФ

СБУ лікарка-шпигунка
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки, которые передавали врагу координаты для ракетных ударов по позициям украинских войск на юге страны.

Работали на врага

По материалам дела, сбором разведданных занималась 61-летняя врач-реабилитолог, которая работала с украинскими военными.

Во время лечения она выпытывала информацию о расположении подразделений Сил обороны и привлекла к противоправной деятельности 36-летнего знакомого — бывшего сотрудника Укрзализныци.

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Мужчина получал инструкции непосредственно от кадрового офицера ГРУ. Среди главных целей, которые враг приказывал выявлять — позиции украинской ПВО, резервные командные пункты, а также грузовые эшелоны ВСУ.

Для этого шпионы должны были получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях.

Пара обходила город и окрестности, снимая на телефон объекты, которые могли стать мишенями для российских обстрелов.

Благодаря киберспециалистам СБУ удалось задокументировать каждый шаг злоумышленников. Оба задержаны по месту жительства.

Им сообщено о подозрении по ч.2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

На время следствия оба агента находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ

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Державна зрадаКиберполицияОдещинаРазведкаСБУ
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