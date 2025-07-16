Удары по Харькову корректировал бывший актер театра для детей и юношества – СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Харькове бывшего актера местного театра для детей и юношества, который передавал данные врагам для проведения воздушных атак.
Бывший актер театра стал агентом РФ
61-летний актер по заказу РФ собирал информацию о позициях Сил обороны Украины. Под видом прогулок по городу и окрестностям он фотографировал и отмечал на Google Maps здания, где, по его мнению, мог находиться личный состав ВСУ.
Собранные данные информатор передавал российским спецслужбам через своего знакомого, с которым учился на актерском факультете.
Для конспиративного общения они создали анонимный чат в мессенджере.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его на начальном этапе разведывательной деятельности, одновременно обезопасив локации Сил обороны.
Во время обысков в квартире задержанного изъят телефон, которым он пользовался для координации действий с оккупантами.
В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.