Удары по Харькову корректировал бывший актер театра для детей и юношества – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Харькове бывшего актера местного театра для детей и юношества, который передавал данные врагам для проведения воздушных атак.

Бывший актер театра стал агентом РФ

61-летний актер по заказу РФ собирал информацию о позициях Сил обороны Украины. Под видом прогулок по городу и окрестностям он фотографировал и отмечал на Google Maps здания, где, по его мнению, мог находиться личный состав ВСУ.

Собранные данные информатор передавал российским спецслужбам через своего знакомого, с которым учился на актерском факультете.

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Для конспиративного общения они создали анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его на начальном этапе разведывательной деятельности, одновременно обезопасив локации Сил обороны.

Во время обысков в квартире задержанного изъят телефон, которым он пользовался для координации действий с оккупантами.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник : СБУ

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