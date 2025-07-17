Удар по Харьковскому горсовету готовила местная безработная – СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала корректировщицу российских ударов по локации одного из подразделений Харьковского горсовета.
По материалам дела, агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.
Корректировка удара по Харьковскому горсовету: что известно
Как сообщили в СБУ, задачей информаторши было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.
— Связь с российскими спецслужбами поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом Лохматый), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов, — говорится в сообщении.
Контрразведка СБУ задокументировала разведывательную деятельность злоумышленницы и задержала ее по месту жительства.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.