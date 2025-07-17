Удар по Харьковскому горсовету готовила местная безработная – СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала корректировщицу российских ударов по локации одного из подразделений Харьковского горсовета.

По материалам дела, агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Корректировка удара по Харьковскому горсовету: что известно

Как сообщили в СБУ, задачей информаторши было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.

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— Связь с российскими спецслужбами поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом Лохматый), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов, — говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ задокументировала разведывательную деятельность злоумышленницы и задержала ее по месту жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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