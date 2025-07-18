С 2026 года офицерская подготовка студентов-медиков и фармацевтов станет обязательной

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13276, который возвращает обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Это требование касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Офицерская подготовка студентов-медиков: что известно

В сообщении Минздрава говорится, что, в соответствии с новым Законом, все граждане Украины, обучающиеся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

— Это требование является обязательным и касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку магистров по медицинским и фармацевтическим специальностям, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 2006 года такая подготовка осуществлялась исключительно на добровольных началах, хотя ранее она была обязательной для студентов-медиков.

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В Минздраве пояснили, что возвращение к обязательной подготовке обусловлено нехваткой офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть привлечены к выполнению задач в период военного положения.

Отмечается, что принятие Закона позволит существенно расширить контингент будущих офицеров запаса медицинской службы.

— Отныне военная подготовка станет неотъемлемой составляющей образовательного процесса для студентов соответствующих специальностей, — добавили в ведомстве.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Правительство и соответствующие министерства обязаны в течение шести месяцев со дня вступления в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством.

Источник : Минздрав

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