Закон Украины О высшем образовании (статья 46) предусматривает право студента, обучающегося в высшем учебном заведении, на академический отпуск или перерыв в обучении с сохранением отдельных прав соискателя высшего образования, а также на его возобновление.

Академический отпуск — это временное прекращение образовательного процесса, сопровождающееся приостановлением действия прав и обязанностей соискателя образования, включая выполнение его индивидуального учебного плана. Сведения о предоставлении академического отпуска обязательно фиксируются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Действует ли студенческая отсрочка во время академического отпуска и могут ли мобилизовать в таком случае — читайте в материале Фактов ICTV.

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Освобождает ли студента академический отпуск от мобилизации

Хотя во время академического отпуска студенческий статус формально сохраняется, согласно разъяснениям Министерства образования и науки Украины и текущей позицией территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в период академического отпуска студент теряет право на отсрочку от мобилизации.

Юристы Бесплатной правовой помощи также отметили, что во время академического отпуска студент теряет право на отсрочку.

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (ч. 3 ст. 23), не подлежат мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования и получающие уровень образования, который является более высоким, чем ранее полученный уровень образования, в последовательности, определенной частью второй статьи 10 закона Украины Об образовании.

Отсрочка данной категории предоставляется на основании справки об обучающемся, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Данная справка в настоящее время не содержит информации о наличии/отсутствии академического отпуска.

Как отмечают юристы БПД, ч.3 ст. 23 закона использует слово учатся, а академический отпуск — это перерыв в обучении. Поэтому однозначного ответа нет. Все будет зависеть от информации в Справке о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

То есть в случае, если студенту предоставлен академический отпуск и он временно прекращает обучение, на него не распространяются положения абзаца второго части третьей статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, поскольку он фактически не является студентом на период этого перерыва.

Следовательно, такое лицо может быть призвано на военную службу во время мобилизации, если у него нет других законных оснований для отсрочки.

При этом в случае мобилизации, такое лицо имеет право продлить свой академический отпуск уже в связи с прохождением военной службы.

Стоит отметить, что участники боевых действий после академического отпуска гарантированно восстанавливаются на места государственного (регионального) заказа.

Действует ли отсрочка для студентов во время академического отпуска по состоянию здоровья

Юристы БПД отмечают, что если академический отпуск связан с состоянием здоровья, то студент может получить другую форму отсрочки — по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) на 6-12 месяцев.

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