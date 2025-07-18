З 2026 року офіцерська підготовка студентів-медиків та фармацевтів стане обов’язковою

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13276, який повертає обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти і набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Офіцерська підготовка студентів-медиків: що відомо

У повідомленні МОЗ ідеться про те, що, згідно з новим Законом, усі громадяни України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я і які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

– Ця вимога є обов’язковою і стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями, – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що з 2006 року така підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах, хоча раніше вона була обов’язковою для студентів-медиків.

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У МОЗ пояснили, що повернення до обов’язкової підготовки зумовлене нестачею офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану.

Зазначається, що ухвалення Закону дасть змогу суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби.

– Відтепер військова підготовка стане невід’ємною складовою освітнього процесу для студентів відповідних спеціальностей, – додали у відомстві.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Уряд і відповідні міністерства зобов’язані протягом шести місяців із дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.

Джерело : МОЗ

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