Можно ли выписать человека из жилья без его согласия и присутствия — комментирует юрист

В Украине изменились условия снятия с регистрации места жительства. Ранее выписать человека из квартиры или дома без его ведома или согласия было невозможно. Теперь жильцов могут выписать из квартиры или дома даже без их согласия. Это может сделать владелец недвижимости.

Как владелец жилья может выписать человека без его согласия и что для этого понадобится в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Может ли владелец выписать человека без его согласия в 2025 году

По словам юристов Бесплатной правовой помощи, людей, прописанных в квартире или доме, но не имеющих права собственности, могут выписать без их согласия. Это может сделать владелец жилья.

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Если жилье в общей собственности с другим человеком, также требуется согласие этого совладельца или совладельцев.

Это предусмотрено п. 61 Порядка снятия с регистрации места жительства (пребывания), принятого Кабмином 7 февраля 2022 года.

Как выписать человека без его согласия и присутствия

Для того, чтобы выписать человека без его согласия, владельцу квартиры необходимо обратиться в местный ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) с документом, удостоверяющим личность, и предоставить документ о праве собственности на жилье.

Подать заявление о выписке может совершеннолетнее лицо или законный представитель малолетнего ребенка.

Кого нельзя выписать из жилья

Человека нельзя выписать из квартиры, если он:

призван на военную службу;

находится в плену;

проходит лечение;

находится в рабочем рейсе;

находится в командировке или экспедиции;

находится в социальном учреждении для лиц с инвалидностью;

находится в доме престарелых;

являются заключенными.

В случае выписки из жилья по заявлению собственника более одного лица в орган регистрации, кроме заявления, подаются документ или сведения, подтверждающие уплату административного сбора отдельно по каждому лицу.

Обратите внимание! Выписать владельца или совладельца из жилья без его согласия или присутствия невозможно.

Может ли человек, которого выписали без его согласия, подать заявление в суд

Юристы БПП говорят, что человек, которого выписали без его согласия и присутствия, может подать заявление в суд. Принятие решения будет зависеть от каждой конкретной ситуации.

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