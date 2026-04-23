Война в Украине длится почти три года. Это повлияло на все аспекты жизни наших граждан, в том числе и на регулирование земельных отношений. Как участникам боевых действий получить участок в 2026 году и что для этого понадобится — читайте в материале Фактов ICTV.

Куда обращаться для получения земельного участка

С началом военного положения в Украине запретили бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную.

Это касается и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

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Согласно законодательству, такие граждане до войны могли получить землю для строительства жилого дома, садоводства или для занятия огородничеством. Но до окончания действия военного положения получить землю не удастся.

В то же время закон предусматривает отдельные исключения. Запрет не применяется в случаях безвозмездной передачи земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на них объектов недвижимости — жилых домов, зданий или сооружений.

Также исключение касается граждан, получивших земельные участки в пользование еще до вступления в силу Земельного кодекса Украины, то есть до 1 января 2002 года.

Таким образом, несмотря на общее ограничение на безвозмездную приватизацию земель государственной и коммунальной собственности во время военного положения, законодательство сохраняет ряд исключений для уже существующих правоотношений и владельцев недвижимости.

Справка. Участники боевых действий — это лица, выполнявшие боевые задачи по защите целостности Украины и находившиеся в рядах ВСУ и других формирований.

Но после войны и отмены военного положения право на получение земельного участка возобновят. Почему бы не подать заявку сейчас? Рассказываем о процедуре далее.

Итак, для того, чтобы получить земельный участок военнослужащему следует обратиться с соответствующим ходатайством в орган исполнительной власти или местного самоуправления.

В частности, в ходатайстве обязательно нужно указать целевое использование земли и ее приблизительные размеры. Также, необходимо приложить графические материалы участка.

Подача заявления рассматривается в течение одного месяца, в случае отсутствия реакции — можно обращаться в суд.

После рассмотрения вашего заявления соответствующий орган предоставляет разрешение на разработку проекта землеустройства или отказывает в этом. Если на руках есть одобрение — происходит разработка соответствующего проекта.

Проект по договорной цене выполняет компания. Перечень соответствующих фирм можно найти на сайте Госгеокадастра в рубрике Направления деятельности, раздел Сертификация. Срок разработки землеустроительной документации — не более шести месяцев.

Далее проект согласовывается с Государственным земельным агентством Украины.

После этого понадобится еще две недели для регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре. Регистратор в итоге предоставляет соответствующую Выписку из Государственного земельного кадастра.

Согласованный проект предоставляется государственному органу — городскому, поселковому, сельскому совету, главному управлению Госгеокадастра в соответствующей области, районной или областной государственной администрации. За 14 дней чиновники должны его согласовать.

Следующий шаг заключается в обращении с заявлением в Центр предоставления административных услуг. Там зарегистрируют землю и предоставят вам выписку из земельного кадастра.

Право собственности на землю фиксируется только после ее регистрации в соответствующем реестре.

Стоит отметить, что сведения в государственный кадастр вносятся на бесплатной основе.

Какие документы нужны для получения земельного участка УБД

Для того, чтобы получить землю, военнослужащему кроме заявления нужно предоставить следующие документы:

паспорт;

решение о бесплатной передаче земли;

выписку из земельного кадастра, где будут графические материалы, на которых указано желаемое местоположение участка;

квитанцию об уплате регистрации собственности.

Кроме того, военнослужащий должен принести документ, подтверждающий, что он действительно участвовал в защите нашего государства. Это может быть приказ, справка, удостоверение УБД или же другой документ.

Если же вы думаете заняться сельским хозяйством, то вам также нужно подать подтверждение опыта работы в этой области или документы о соответствующем образовании.

Также, если выбранный земельный участок находится в пользовании других людей и требует изъятия, то стоит дополнительно прикрепить одобрение этих лиц.

Если же от вас требуют дополнительные материалы и документы, то знайте — это нарушением ч. 6. ст. 118 Земельного кодекса Украины.

Какую землю можно получить

Размер земельного участка, который бесплатно предоставляется участникам боевых действий, зависит от его целевого назначения. Так, если участник боевых действий планирует заняться садоводством, то может получить землю не более 1,2 тыс. кв.м.

Если думает вести сельское хозяйства — 20 тыс. кв.м.

Если цель военнослужащего заключается в том, чтобы построить дом, то размер земли зависит от ее местонахождения. Так, в селе это не более 2,5 тыс. кв.м., в поселке городского типа — не более 1,5 тыс. кв.м., в городе — не более 1 тыс. кв.м.

В случае строительства дачного дома участнику боевых действий могут выделить не более 1 тыс. кв.м.

Эти нормы площадей для бесплатной приватизации являются тем максимумом, который может быть выделен по каждому целевому назначению. В реальности эти же цифры могут быть немного меньше.

Выбрать свободный земельный участок относительно желаемого местоположения и с соответствующим целевым назначением поможет онлайн-ресурс Публичная кадастровая карта. Те участки, которые обозначены белым являются свободными.

Расположение земельного участка не зависит от места регистрации лица, имеющего право на его получение. Ведь тем, кто живет, например, в Киеве будет трудно найти свободный участок. Поэтому такой человек может ходатайствовать о выделении ему земельного участка в любом другом месте.

Отметим, что земельный участок предоставляется в собственность на основании Земельного кодекса Украины. Условием его передачи является то, что лицо не воспользовалось правом бесплатной приватизации земли.

Могут ли отказать УБД в предоставлении земельного участка

Согласно положениям части 7 статьи 118 Земельного кодекса Украины, военному могут отказать в получении участка только в случае несоответствия места расположения объекта требованиям законов.

Чтобы не попасть в сети юридических коллизий, Факты ICTV советуют обратиться к специалисту, тем более что сейчас в Украине есть Бесплатная правовая помощь. Так вы сможете услышать квалифицированное мнение, вам помогут подготовить полный пакет документов и представить ваши интересы во всех инстанциях.

Также можно прийти за консультацией к специалистам земельного отдела в органах исполнительного совета населенных пунктов. Или есть вариант связаться с профильными землеустроительными фирмами, которые есть в каждом городе и даже поселке. Но обычно прием там платный.

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