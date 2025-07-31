Чи можна виписати людину з житла без її згоди та присутності — коментує юрист

В Україні змінилися умови зняття з реєстрації місця проживання. Раніше виписати людину з квартири чи будинку без її відома чи згоди було неможливо. Тепер мешканців можуть виписати з квартири чи будинку навіть без їхньої згоди. Це може зробити власник нерухомості.

Як власник житла може виписати людину без її згоди та що для цього знадобиться у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Чи може власник виписати людину без її згоди у 2025 році

За словами юристів Безоплатної правової допомоги, людей, що прописані у квартирі чи будинку, але не не мають права власності, можуть виписати без їхньої згоди. Це може зробити власник житла. Якщо житло у спільній власності з іншою людиною, також потрібна згода цього співвласника або співвласників.

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Це передбачено п. 61 Порядку зняття з реєстрації місця проживання/перебування, ухваленого Кабміном 7 лютого 2022 року.

Як виписати людину без її згоди та присутності

Для того, щоб виписати людину без її згоди, власнику необхідно звернутися до місцевого ЦНАПу (центру надання адміністративних послуг) з документом, що посвідчує особу, та надати документ про право власності на житло.

Подати заяву про виписку може повнолітня особа або законний представник малолітньої дитини.

Кого не можна виписати з житла

Людину не можна виписати з квартири, якщо вона:

призвана на військову службу;

знаходиться в полоні;

проходить лікування;

знаходиться у робочому рейсі;

знаходиться у відрядженні або експедиції;

знаходиться в соціальному закладі для осіб з інвалідністю;

знаходиться в будинку для літніх людей;

ув’язнена.

У разі виписки з житла за заявою власника більше однієї особи до органу реєстрації, окрім заяви, подається документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору окремо щодо кожної особи.

Зверніть, увагу! Виписати власника чи співвласника із житла без його згоди чи присутності неможливо.

Чи може людина, яку виписали без її згоди, подати заяву до суду

Юристи БПД кажуть, що людина, яку виписали без її згоди та присутності, може подати заяву до суду. Ухвалення рішення буде залежати від певної ситуації.

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