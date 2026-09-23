Европа для путешествий из Украины стала более доступной, а вместе с этим появилось и больше вариантов, куда можно поехать. Когда конкретного города еще нет в планах, выбор между Прагой, Веной, Братиславой или Краковом может оказаться не столь очевидным.

Сервисы международных перевозок позволяют сравнить расписание, продолжительность дороги и наличие мест по нескольким странам одновременно, поэтому выбрать оптимальное направление проще, если понимать, на что ориентироваться.

KLR Bus: маршруты и условия для пассажиров

Среди украинских сервисов международных автобусных перевозок KLR Bus предлагает маршруты из Украины в Польшу, Чехию, Германию, Австрию, Словакию, Италию, Испанию, Францию ​​и другие страны Европы.

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Компания предлагает:

кресла с расстоянием 80 см между рядами, плед и подушку в дорогу.

розетки 230V и USB-порты у каждого места.

бесплатные напитки, туалет и климат-контроль.

детские кресла по запросу и условия для международной перевозки животных.

круглосуточную поддержку и программу лояльности с кэшбеком до 10%.

Автопарк KLR Bus насчитывает 100+ автобусов, обновляющих каждый год. Мобильное приложение упрощает бронирование и отслеживает международный автобус в реальном времени.

Польша – ближайшая и популярная

Польша лидирует по количеству рейсов из Украины. Варшавы, Кракова, Вроцлава, Катовице – автобусы в Европу вэти города стартуют каждый день из Киева, Львова, Ровно, Винницы, Хмельницкого, Днепра и Харькова. Дорога в Краков из Киева занимает 16-20 часов, в Варшаву из Львова – около 15 часов.

Границы проходят вместе с водителями, которые координируют весь процесс. На польском направлении самый большой выбор рейсов в течение суток, поэтому гибко подобрать время отправки несложно.

Чехия – Прага, Брно и далее на запад

Чешское направление подходит и для работы, и для туристического путешествия. Прага, Брно, Пльзень соединены прямыми рейсами из Киева, Львова, Одессы, Хмельницкого и других городов. Через Прагу удобно планировать стыковку дальше в Германию или Австрию, поэтому чешский маршрут стоит рассмотреть, если цель посмотреть несколько стран за один отпуск.

Автобусом в Берлин, Мюнхен и другие города Германии

Международный автобус в Германию – это Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Ганновер, Лейпциг, Штутгарт и Нюрнберг. Маршруты стартуют из Киева, Львова, Харькова и Днепра. Автобусный перевозчик обычно делает несколько остановок в разных немецких городах, поэтому можно выбрать наиболее удобную точку прибытия.

Италия, Испания и Франция: дальние маршруты из Украины

Барселона, Мадрид, Валенсия, Рим, Милан, Венеция, Париж, Страсбург – все доступны прямым автобусом из Украины. Дорога может длиться от 30 до 40 часов, поэтому комфорт на борту становится главным критерием выбора перевозчика. На таких рейсах особенно важны удобные кресла, климат-контроль, Wi-Fi и регулярные остановки.

Словакия и Австрия: удобные направления для путешествий

Братислава и Вена находятся близко друг от друга, поэтому эти направления часто рассматривают вместе. Братислава соединена рейсами из десятков городов Украины – от Киева и Одессы в Кременчуг и Шепетовку. Австрийские маршруты ведут в Вену, Грац и Линц. Оба направления удобны и как конечная цель, и как транзит дальше на запад.

На что обращать внимание при выборе

Прежде чем покупать билет, учтите несколько практических моментов:

Продолжительность дороги зависит от точки отправления и конкретного города прибытия: в Польшу это может быть и 8, и 20 часов, в Испанию значительно дольше.

Частота рейсов: на популярных направлениях ежедневные отправления, на редких – раз-два в неделю.

Раннее бронирование уменьшает стоимость, особенно на дальние маршруты.

Багаж: обычно один чемодан до 20 кг и ручная кладь до 5 кг входит в стоимость.

Сравните рейсы не только по цене, но и по времени отправки и комфорта на борту.

Выбор направления зависит от цели поездки, бюджета и времени в пути. Автобусы в Европу из Украины курсируют в десятки городов – от Кракова до Барселоны, поэтому подобрать удобный рейс под свои даты обычно не сложно.

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