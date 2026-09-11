У украинцев часто возникает вопрос о правилах пересечения границы несовершеннолетними в 2025 году. О том, со скольких лет можно выезжать за границу во время войны, читайте в материале Фактов ICTV.

Со скольких лет можно выезжать за границу: все, что известно

Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Основная проблема возникает, когда ребенок не достиг 16 лет и имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом.

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Нужно ли нотариальное согласие для пересечения границы несовершеннолетнему

Выезд из Украины граждан, не достигших 16 лет, осуществляется в сопровождении одного из родителей или других лиц. При сопровождении ребенка близкими родственниками (бабушкой, дедушкой, мачехой, отчимом или совершеннолетними братьями или сестрами) достаточно иметь свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие родственные связи. Нотариальное заверение таких документов не является обязательным. Согласие родителей на выезд ребенка также не требуется.

С начала войны согласие от другого родителя, заверенное нотариусом, не требуется. То есть жена может самостоятельно вывезти ребенка без разрешения отца.

Со скольких лет можно выезжать за границу без родителей и какие документы нужны

После достижения 16 лет ребенку не нужно просить разрешения родителей или опекунов для поездки за границу. Достаточно иметь только загранпаспорт.

Мужчина, который самостоятельно воспитывает ребенка до 16 лет и хочет вывезти его из страны, должен предоставить при пересечении границы такие документы:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении родительских прав матери;

военно-учетный документ с пометкой, удостоверяющей право на отсрочку;

документ, если мать признали без вести пропавшей или недееспособной.

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