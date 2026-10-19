Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, аварийные обесточения и вызовы войны, более тысячи участников и участниц подали заявки на участие в 10-м Украинском Женском Конгрессе (УЖК), который пройдет 22 октября в Киеве.

Этот показатель стал рекордным за всю десятилетнюю историю существования площадки.

Об этом сообщают на официальном сайте УЖК.

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22 октября в Киеве состоится 10-й Украинский Женский Конгресс

Организаторы УЖК отмечают, что высокий интерес к событию доказал его критическую важность для общества во времена полномасштабного вторжения.

— Мы долго думали, каким должен быть Конгресс этого года. Когда каждый день приходят новости об обстрелах и погибших, очень непросто говорить о больших событиях и празднованиях юбилеев. Но более тысячи заявок показали нам, насколько людям нужна эта встреча. Сегодня особенно важно поддержать женщин, на которых так много держится. Поговорить об их ответственности и смелости, о женском вкладе в устойчивость государства, о жизни, несмотря на войну, — подчеркнула соучредитель Конгресса, вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Главный фокусный лозунг юбилейной встречи – Від винятків до нових стандартів. Мероприятие объединит более 45 ведущих украинских и международных спикеров.

— На десятилетие принято оглядываться назад, подводить итоги. А мы не будем. Потому что сегодня важнее, что будет дальше. Мы хотим, чтобы произошедшие за эти десять лет изменения остались с нами, чтобы женщинам больше не приходилось быть исключениями. Чтобы исключения стали новыми стандартами. Вот о чем наш 10-й Конгресс, – отметила соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.

Программа юбилейного Конгресса будет включать в себя семь панельных дискуссий, специальный хардток, экспертные диалоги, презентации и выступление творческого объединения МУР (при поддержке ПриватБанка).

Среди главных тем дискуссионных площадок 22 октября:

Молодь: Сміливість обирати — о молодых лидерах, принимающих ответственность за будущее государства;

Сміливість воювати – о женщинах в рядах Сил обороны Украины;

Сміливість зростати – об адаптации и масштабировании бизнеса женщинами-предпринимателями;

(Так звана) нежіноча робота — о переквалификации женщин и овладении ими профессий, которые раньше считались традиционно мужскими;

Видима і невидима праця — анализ экономики ухода за детьми, ранеными и пожилыми людьми;

Культура як стратегія — как фактор безопасности и инструмент сохранения идентичности;

Від винятків до нових стандартів… і назад? — исследование влияния женщин на принятие государственных решений.

Кроме этого, на площадке состоится профессиональный диалог чиновников и демографов по сохранению человеческого капитала Украины, а также будет вручена ежегодная Награда имени Мэри О’Хейген за достижения в сфере продвижения гендерного равенства и женского лидерства. Имя ее лауреатки объявят непосредственно во время мероприятия.

Неизменной целью Конгресса остается интеграция принципов равноправия во все уровни государственной и общественной жизни, что является необходимым условием евроинтеграции Украины.

— Гендерное равенство – это часть нашего движения в Европейский Союз. За последние десять лет Украина действительно многое сделала: изменилось законодательство, выросло представительство женщин в политике, открылись новые возможности в разных сферах. Украинский Женский Конгресс был и остается одной из площадок, где предлагают решения, и продвигают изменения. Но важно не останавливаться. Наша задача – сделать равные права и возможности привычной частью жизни в Украине, – подытожила соучредительница УЖК Мария Ионова.

Поскольку офлайн-регистрация на мероприятие уже закрыта, организаторы приглашают всех желающих присоединиться онлайн.

Прямая трансляция начнется 22 октября в 12.00 на официальных информационных ресурсах Украинского Женского Конгресса.

Фото: Украинский Женский Конгресс

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