Попри постійну загрозу обстрілів, аварійні знеструмлення та виклики війни, понад тисяча учасників і учасниць подали заявки на участь у 10-му Українському Жіночому Конгресі (УЖК), який пройде 22 жовтня у Києві.

Цей показник став рекордним за всю десятирічну історію існування майданчика.

Про це повідомляють на офіційному сайті УЖК.

Зараз дивляться

22 жовтня у Києві відбудеться 10-й Український Жіночий Конгрес

Організатори УЖК зазначають, що високий інтерес до події довів її критичну важливість для суспільства у часи повномасштабного вторгнення.

— Ми довго думали, яким має бути цьогорічний Конгрес. Коли щодня приходять новини про обстріли й загиблих, дуже непросто говорити про великі події та відзначення ювілеїв. Але понад тисяча заявок показали нам, наскільки людям потрібна ця зустріч. Сьогодні особливо важливо підтримати жінок, на яких тримається так багато. Поговорити про їхню відповідальність і сміливість, про жіночий вклад у стійкість держави, про життя попри війну, — наголосила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Головне фокусне гасло ювілейної зустрічі — Від винятків до нових стандартів. Захід об’єднає понад 45 провідних українських та міжнародних спікерів і спікерок.

— На десятиріччя заведено озиратися назад, підбивати підсумки. А ми не будемо. Бо сьогодні важливіше, що буде далі. Ми хочемо, щоб зміни, які відбулися за ці десять років, залишилися з нами, щоб жінкам більше не доводилося бути винятками. Щоб винятки стали новими стандартами. Ось про що наш 10-й Конгрес, – зазначила співзасновниця і директорка УЖК Світлана Войцеховська.

Програма ювілейного Конгресу включатиме сім панельних дискусій, спеціальний хардток, експертні діалоги, презентації та виступ творчого об’єднання МУР (за підтримки ПриватБанку).

Серед головних тем дискусійних майданчиків 22 жовтня:

Молодь: Сміливість обирати — про молодих лідерів, які беруть відповідальність за майбутнє держави;

Сміливість воювати — про жінок у лавах Сил оборони України;

Сміливість зростати — про адаптацію та масштабування бізнесу жінками-підприємицями;

(Так звана) нежіноча робота — про перекваліфікацію жінок та опанування ними професій, які раніше вважалися традиційно чоловічими;

Видима і невидима праця — аналіз економіки догляду за дітьми, пораненими та літніми людьми;

Культура як стратегія — культура під час війни як безпековий чинник та інструмент збереження ідентичності;

Від винятків до нових стандартів… і назад? — дослідження впливу жінок на ухвалення державних рішень.

Окрім цього, на майданчику відбудеться фаховий діалог урядовців і демографів щодо збереження людського капіталу України, а також буде вручено щорічну Відзнаку імені Мері О’Хейген за досягнення у сфері просування гендерної рівності та жіночого лідерства. Ім’я її лауреатки оголосять безпосередньо під час заходу.

Незмінною метою Конгресу залишається інтеграція принципів рівноправності в усі рівні державного та суспільного життя, що є необхідною умовою євроінтеграції України.

— Гендерна рівність – це частина нашого руху до Європейського Союзу. За останні десять років Україна справді багато зробила: змінилося законодавство, зросло представництво жінок у політиці, відкрилися нові можливості в різних сферах. Український Жіночий Конгрес був і залишається одним із майданчиків, де пропонують рішення та просувають зміни. Але важливо не зупинятися. Наше завдання – зробити рівні права та можливості звичною частиною життя в Україні, – підсумувала співзасновниця УЖК Марія Іонова.

Оскільки офлайн-реєстрацію на захід уже закрито, організатори запрошують усіх охочих долучитися онлайн.

Пряма трансляція розпочнеться 22 жовтня о 12:00 на офіційних інформаційних ресурсах Українського Жіночого Конгресу.

Фото: Український Жіночий Конгрес

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.